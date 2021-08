Osmani-Verpflichtung bei RW Ahlen wird konkreter

Bei Rot-Weiß Ahlen kommt Tempo in dei Aktionen. Auf dem Platz, aber auch im Hintergrund. Dabei könnte es schnell gehen, kündigen sich die nächsten Transfers doch an. Der nächste Test wartet derweil am Dienstag.

Andres Zimmermann wirkte auch am Tag nach dem 1:1 (1:0) gegen den Oberligisten RW Erfurt entspannt und zufrieden. „Das hat mir richtig gut gefallen“, gestand der Trainer des Regionalligisten: „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“

Vorgenommen haben sich die Verantwortlichen für die kommenden Tage auch einiges. So steht Bajrush Osmani, der gegen die Thüringer erneut in der RWA-Elf stand, wohl vor einer Vertragsunterschrift. „Er hat als hängende Spitze gespielt, kann aber auch die Zehnerposition einnehmen. Er ist ein guter Dribbler und entwicklungsfähig. Das passt schon“, verrät Zimmermann über den zentralen Mittelfeldspieler. Bestätigt hat er den Transfer (noch) nicht: „Ich halte nichts von Wasserstandsmeldungen. Man muss erst warten, bis die Tinte trocken ist.“ Der 20-jährige Osmani spielte zuletzt beim Lüneburger SK, davor in der U 19 des SC Preußen Münster.

Zimmermann gibt bei Kahlert Entwarnung

Aus einer reinen Vorsichtsmaßnahme hatte er auf Gianluca Marzullo, der über muskuläre Probleme klagte, verzichtet. „Nichts ernstes. Wir wollten nur nichts riskieren“, beruhigt Zimmermann. Was auch bei Kevin Kahlert gilt. Der Kapitän sorgte zunächst für die 1:0-Führung (12.) gegen Erfurt, blieb dann aber wenig später verletzt am Boden liegen. „Nicht dramatisch, nur ein Schlag“, klärte Zimmermann auf. Entspannt registrierte er auch, dass Bennet Eickhoff einen Strafstoß vergab.

Zweiter Torhüter zeichnet sich ab

Aufklärung zeichnet sich auch in Sachen zweitem Torhüter an. Als aussichtsreicher Kandidat gilt Daniel Szczepankiewic. Der 27-Jahre alte Pole ist nach seinem Engagement beim Wuppertaler SV zur Zeit vereinslos. Szczepankiewicz blickt auf 25 Drittligaeinsätze sowie 13 in der ersten polnischen Liga zurück. „Es gibt Torhüter, die müssen nicht vorspielen oder zur Probe mittrainieren“, charakterisiert Zimmermann einen möglichen neuen Torhüter. Ohne aber den Polen beim Namen zu nennen. Mit Krystian Wozniack steht ein weiterer Kandidat nicht mehr auf der Liste.

Der nächste Test steht für RW Ahlen am Dienstag (3. August) an. Um 19 Uhr ist die Hammer SpVg zu Gast.