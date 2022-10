Paukenschlag im Clásico – Union Lüdinghausen siegt 5:2

Welch ein Paukenschlag: Im ewig jungen Duell mit Serienmeister Bischmisheim setzte sich Union Lüdinghausen am Samstag überraschend deutlich mit 5:2 durch. Der 6:1-Sieg der Nullachter tags darauf über Aufsteiger BC Offenburg fiel da schon eher in die Kategorie „erwartbar“.

Aber was war das denn bitte für ein Clásico? Alle drei Doppel und das Mixed – Disziplinen, in denen die Saarbrücker über Jahre als unschlagbar galten – gingen an die bärenstarken Gastgeber. Ties van der Lecq und Robin Tabeling setzten mit ihrem 3:2 über Bischmisheims Spitzenpaarung Ruben Jille/Mark Caljouw das erste Ausrufezeichen. Nicht minder überzeugend das Duo Josche Zurwonne/Nick Fransman. Oder Selena Piek und Johanna Goliszewski, die Isabel Lohau und Stine Küspert – neben der kurzfristig erkrankten Ex-Lüdinghauserin Linda Efler die besten deutschen Paarspielerinnen – mit 3:0 abfertigten.

Einzel irre spannend

Irre spannend die Herren-Einzel: Julien Carraggi bezwang den Dänen Mads Christophersen nach 0:2-Satzrückstand mit 12:10 im Entscheidungsdurchgang. Während Aram Mahmoud, ebenfalls in der Verlängerung des fünften Abschnitts, Daniel Nikolov unterlag. Sonst wären es gar drei Zähler für den vermeintlichen Außenseiter geworden.

Doch auch so war es ein denkwürdiger Nachmittag: „Die Stimmung war toll, wir hatten dafür, dass Ferien sind, unerwartet viele Zuschauer – und die haben ganz großen Sport gesehen“, freute sich 08-Teammanager Michael Schnaase, der mit so einem klaren Erfolg „nie gerechnet hätte“.

Der noch höhere Erfolg am Sonntag über das weiter punktlose Schlusslicht Offenburg war hingegen fest eingeplant. Die maximale Ausbeute von drei Zählern geriet nur kurz in Gefahr, als Jaymie Laurens, die junge Holländerin, der ukrainischen Nummer eins aufseiten der Badener, Mariia Stoliarenko, mit 1:3 unterlag. Ansonsten gaben in einer relativ einseitigen Begegnung nur das Doppel Mahmoud/Zurwonne und Carraggi jeweils einen Satz ab. So festigten die Steverstädter mit nun elf Punkten Tabellenplatz zwei. Nur Meister Wipperfeld (13) steht nach fünf Runde noch besser da.