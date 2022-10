Perfekter Auftakt – der USC Münster gewinnt in Neuwied 3:0

Der USC Münster ist mit einem blitzsauberen Auftritt in die Saison 2022/23 gestartet. Der Volleyball-Bundesligist gewann am frühen Samstagabend beim VC Neuwied mit 3:0 (25:18, 25:20, 25:16) und trotzte dabei den widrigen Umständen der vergangenen Wochen, in denen die Unabhängigen mit Verletzungen und einer Corona-Welle zu kämpfen hatten. „Ich bin nicht zufrieden, ich bin super, super zufrieden“, lobte Trainerin Lisa Thomsen ihr Team.

Der USC startete mit Katerina Valkova im Zuspiel, neben Diagonalangreiferin Iris Scholten bot Thomsen Mia Kirchhoff und Maria Schlegel sowie im Mittelblock Neuzugang Daniela Öhman und Rückkehrerin Juliane Schröder auf. Und die mit Libera Anna Church ergänzte Startformation zeigte von Beginn an eine solide, konzentrierte Leistung. Den ersten Punkt der Saison bekamen die Unabhängigen von VCN-Regisseurin Elisabeth Kettenbach per Aufschlagfehler serviert, fortan führten sie bis zum 11:12, das sich der Gastgeber mit einem 4:0-Lauf erarbeitet hatte. Thomsen nahm eine Auszeit – und brachte damit ihre Schützlinge wieder auf Kurs. Ein Öhman-Block gegen Maya Sendner (zuletzt VCO Münster) und Punkte von Scholten sowie von Schröder sorgten für die neue Führung, die bis zum Satzende Bestand hatte. Schlegel stellte mit einem Servicewinner auf 20:14, und als Kirchhoff beim 23:18 zum Aufschlag schritt, forderten die mitgereisten USC-Fans lautstark „Doppelpunkt“. Der Youngster folgte dieser Aufforderung mit zwei Aufschlagpunkten – Durchgang eins war eingetütet.

Kirchhoff beendet auch Satz zwei

Es wirkte stabil, was Münster da so anbot. Der Aufschlag zeigte immer wieder Wirkung, die Annahme stand und sorgte so für gute Situationen im Side-Out. Dass sich ab und an mal ein paar Abstimmungsprobleme und Ungereimtheiten einschlichen, war auch der komplizierten Vorbereitung mit den vielen Ausfällen – in Neuwied fehlten Luisa von Clewe, Tatiana Prosvirina, Lilly Topic und Mikala Mogensen – geschuldet. Vom 0:3 und dann vom 6:10 ließ sich der USC nicht aus der Ruhe bringen. „Da haben wir ein bisschen den Faden verloren, sind dann aber fokussiert geblieben“, sagte Thomsen. So setzte ihr Team ab dem 13:13 zum vorentscheidenden Zwischenspurt an, diesmal dank zweier Schlegel-Punkte und einem erfolgreichen Service der Finnin Öhman. Erneut war es dann Kirchhoff vorbehalten, den Satz zu beenden – 25:20.

Scholten mit 16 Punkten

Mögliche Zweifel am klaren Sieg wollten die Unabhängigen nach dem zweiten Seitenwechsel gar nicht erst aufkommen lassen. Angeführt von Topscorerin Scholten (16 Zähler) besorgte sich der USC eine 4:0-Führung, über 10:6 und 14:9 ging es nach zwei weiteren erfolgreichen Scholten-Angriffen auf 21:14. Die Entscheidung war längst gefallen, Neuwied fand keine Lösungen mehr für die von Münster gestellten Aufgaben. Sina Fuchs, von 2006 bis 2017 Spielerin des USC, beendete mit einem Schlag ins Aus die Partie. Die Grün-Weißen, bei denen Schröder (10 Punkte) zur wertvollsten Akteurin gekürt wurde, jubelten und machten mit den Fans die Welle. Der Auftakt war geglückt – und das auf souveräne Art und Weise.