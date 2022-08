Pia Schulte-Döinghaus kommt bald zurück zum BSV Ostbevern

Ostbevern

Eine Saison hat Pia Schulte-Döinghaus beim BSV Ostbevern gespielt. Aus beruflichen Gründen steht die Mittelblockerin, die auf dem Feld allein schon durch ihre positive Art auffällt, wieder in Stralsund am Netz. Bald schon kehrt die Frohnatur in die Beverhalle zurück.

Von Ralf Aumüller