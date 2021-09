Quirlig, ballsicher, dribbelstark – so präsentierte sich Manuel Farrona Pulido (l.) in der vergangenen Jahren vor allem in der 3. Liga. Nun wechselt der 1,75 Meter große Offensivspieler nach Münster.

Ein einfacher Trick, und schon war die Frist umgangen. Auch wenn das Transferfenster bereits am Dienstag um 18 Uhr geschlossen war, landete Preußen Münster am Mittwoch noch einen Coup und musste dabei noch nicht mal auf einen vereinslosen Spieler zurückgreifen. Manuel Farrona Pulido, so heißt Neuzugang Nummer sieben, löste zunächst sein Arbeitspapier bei Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock auf und unterzeichnete tags darauf beim Spitzenreiter der Regionalliga West. Schritt eins hätte er natürlich nicht vorgenommen, wenn Schritt zwei nicht ausverhandelt gewesen wäre. So läuft das Geschäft eben.