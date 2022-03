Pokal- oder Abstiegsrunde? - HLZ vor Entscheidung

Es knistert in der Friedrich-Ebert-Halle. Die Spannung wird zu fühlen sein. Denn im letzten Spiel der Normalrunde ist für das HLZ Ahlener SG vieles, ja eigentlich alles, möglich. Durch einen Sieg gegen die TSG Altenhagen-Heepen winkt die Teilnahme an der Pokalrunde. Ohne fremde Hilfe. Im Fall einer Niederlage bedarf es Schützenhilfe. Im schlechtesten Fall droht sogar noch die Abstiegsrunde.

