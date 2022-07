Positiv verrückte Fans ein Bonus für Neu-Bremer Amos Pieper

Alles im grünen Bereich: der gebürtige Lüdinghauser Amos Pieper vor ein paar Wochen beim Trainingsbeginn an seiner neuen Arbeitsstätte.

Was ist grün und . . . Okay, keine billigen Scherze. Schon gar nicht auf Kosten von Amos Pieper. Wo sich der Fußballprofi aus Nordkirchener – in Lüdinghausen geboren und zur Schule gegangen, Ex-D-Jugend-Spieler des SC Union – doch extra die Zeit genommen hat, um mit unserem Redaktionsmitglied Florian Levenig zu sprechen: über seinen Wechsel von Arminia Bielefeld zu Werder Bremen, über eigene Ziele sowie die des Vereins im Jahr eins nach der Bundesligarückkehr – und über, nun ja, Lieblingssongs.