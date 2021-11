Premieren für Saxonia Münster und den TSV Handorf

Irgendwann ist immer das erste Mal, an diesem Wochenende war es für die A-Ligisten von Saxonia und aus Handorf soweit. Während der TSV seine erste Saisonniederlage einstecken musste, durfte der Kanal-Club endlich drei Punkte feiern.

Erzielte am Sonntag zwar seinen zehnten Saisontreffer, flog aber wenig später vom Platz: Handorfs Angreifer Niklas Annegarn (rechts).

Münsters Kreisliga-Teams feierten am vergangenen Sonntag zwei Premieren. Also, was heißt feierten, für den TSV Handorf war die erste Saisonniederlage gegen die SG Sendenhorst kein Grund zur Freude. Den aber hatte Saxonia Münster, das endlich den ersten Saisonsieg einfuhr.

Erleichterung bei Saxonia

„Wir wollten die Hinserie nicht ohne Sieg beenden“, sagte Saxonia-Coach Daniel Thihatmar nach dem 4:3-Erfolg bei SW Havixbeck. Fritz Winkel (11.), Jannik Uttermann (16.) und Nils Wegmann (36.) stellten auf 3:0 für den Tabellenletzten, Philipp Rossmann (39.) und Sebastian Appelbaum (55.) brachten SW ran. Nachdem Winkel erhöhte (57.), konnte Saxonia auch der erneute Anschluss durch Jakob Temme (79.) nichts mehr anhaben. „Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat mit dem Sieg“, so Thihatmar.

Ein Tag zum Vergessen für Handorf

Weniger gut lief der Sonntag für Handorf, der TSV verlor mit 1:2 bei der SG Sendenhorst. „Das klingt immer doof, aber der Schiedsrichter hatte einen deutlichen Einfluss aufs Spiel“, sagte TSV-Coach Christian Hölker nach der Partie. Einen „unberechtigten Elfmeter“ (Hölker) verwandelte SG-Spieler Marek Ratering zum entscheidenden 2:1 (37.), kurz darauf flog Handorfs Stürmer Niklas Annegarn „zweifelhaft“ (Hölker) vom Platz. Ratering hatte die Platzherren in Führung geschossen (15.), Annegarn glich schnell aus (20.).