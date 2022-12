Preußen denken über Ausleihe von Talent Schacht nach

Kevin Schacht kam im Sommer als hoffnungsvolles Talent aus der eigenen U 23 zu den Profis von Preußen Münster und überzeugte auch gleich in der Vorbereitung. Weil er aber noch ohne Einsatz in der Regionalliga ist, steht jetzt ein Leihgeschäft zur Debatte.

Kevin Schacht (2.v.r.) spielte im Ligabetrieb bisher nur in der U 23.

Bewegt sich im Winter was beim Regionalliga-Spitzenreiter? Dass Darius Ghindovean nicht abgeneigt ist, Preußen Münster mangels Einsatzminuten zu verlassen, ist bekannt. Angebote oder konkrete Nachfragen für den Rumänen sind allerdings noch nicht eingetrudelt. „Die Schlüsselmomente sind für ihn vor und in dieser Saison nicht glücklich gelaufen“, sagt Sportchef Peter Niemeyer, der in den vergangenen Tagen mit jedem einzelnen Profi ein Gespräch über den Status quo geführt und ein Feedback gegeben hat.