Preußen empfinden große Leere nach dem Schlusspfiff

Julian Schauerte ist alles andere als ein Hitzkopf. Der 34-Jährige ist vielmehr als Kapitän von Preußen Münster keiner, der mehr Theater auf dem Platz macht als notwendig. Nach dieser Partie, dem 38. Punktspiel in dieser Saison und seinem 120. Pflichtspieleinsatz für den SCP überhaupt, stand er schimpfend vor Schiedsrichter Nico Fuchs.

Einzelkritik: SC Preußen Münster – 1. FC Köln II Foto: Lisa Stetzkamp <strong>Max Schulze Niehues (2,0):</strong> Wird auch in der kommenden Saison die Nummer eins bei den Preußen sein. Der 33-Jährige war (mal wieder) der Fels in der Brandung, beim Gegentreffer chancenlos, dafür viele Paraden bei Kölner Offensivaktionen. Nach 38 Minuten mit einer Glanztat gegen Oliver Issa Schmitt. Auch nach der Pause auf der Höhe. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Julian Schauerte (2,5):</strong> Der Kapitän ging mal wieder vorbildlich voran, räumte einiges ab. Er war auch nach den 90 Minuten einer der ersten, die versuchten, die Jungs wieder aufzurichten. Ein echter Leitwolf. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Robin Ziegele (2,5)</strong>: In der Innenverteidigung zusammen mit Marcel Hoffmeier eine Bank. Spielte in den richtigen Momenten auf Abseits. Schaltete sich immer wieder in die Offensive ein. Zwang Kölns Tormann Daniel Adamczyk in der zweiten Hälfte zu einer Glanztat, als der Ziegeles Pfund von der Linie kratzte. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Marcel Hoffmeier (2,5):</strong> Bleibt er? Bleibt er nicht? Angebote unter anderem aus Liga zwei liegen dem auch am Samstag umsichtigen Innenverteidiger vor. Wenn er sich in den Angriff einschaltete, wurde es gefährlich, sein Schussversuch nach 17 Minuten war zu harmlos. Stark im Tackling. Er würde eine Lücke hinterlassen, wenn er ginge. Auch, weil er Tore schießen kann, nach 72 Minuten traf er ins Kölner Herz zum Siegtreffer. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Jannik Borgmann (3,0):</strong> Für Luke Hemmerich in den Kader gerückt, verteidigte hinten links. Und machte seine Sache ordentlich. Solide Leistung. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Manuel Farrona Pulido (3,0):</strong> Licht und Schatten beim Deutsch-Spanier, der es in die Startelf schaffte und in der 35. Minute mit einem blitzsauberen Kabinettsstückchen gleich zwei Kölner Gegenspieler im Strafraum versetzte – sein Schuss ging ans Außennetz. Zu wenig. Vielleicht hätte er die Murmel querlegen sollen. Foto: SCP <strong>Nicolai Remberg (3,0):</strong> Gewohnt aggressiv im Tackling, verschaffte sich immer wieder Respekt. Ein Gewinner in dieser Spielzeit, am Samstag war er aber nicht so torgefährlich wie sonst. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Thorben Deters (3,0):</strong> Einer, der in dieser Saison wichtige Tore gemacht hat. Auch gegen die Kölner, das 1:1 unmittelbar nach der Pause war ein Brustlöser. Sein elfter Saisontreffer blieb der einzige, er ließ wie viele seiner Teamkollegen weitere hochkarätige Chancen liegen. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Alexander Langlitz (4,0):</strong> Nicht effektiv genug auf der rechten Seite. Hatte schon bessere Tage im Dress des SCP. Zwar bemühte er sich im ersten Abschnitt, aber seine Aktionen waren mehr dem Zufall geschuldet. Seine Auswechslung zur Pause war folgerichtig. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Deniz Bindemann (4,0):</strong> Für Gerrit Wegkamp im Spiel, der Youngster brannte auf seinen Einsatz – war aber meistens zweiter Sieger gegen die baumlangen Abwehrspieler aus Köln. Nach 21 Minuten fehlte eine Fußspitze zur Führung. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Henok Teklab (2,5):</strong> Als „Fußballgott“ von den Fans tituliert. Zauberte auf der linken Seite wie in besten Zeiten. Seine Flanken sorgten immer für Gefahr im Kölner Strafraum. Und er war selbst nah dran, sich zu belohnen, ihm stand nach 78 Minuten allein der Pfosten im Wege. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Gerrit Wegkamp (3,5):</strong> Kam erst in der 46. Minute und hatte wenig gute Aktionen. Sein Pass im Strafraum auf den freien Jan Dahlke war sauber, aber der traf das leere Tor nicht (75.). Vielleicht hätte ihn Trainer Sascha Hildmann von Beginn an bringen müssen – als kopfballstarken Spieler gegen die langen Abwehrrecken aus Köln. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Manfred Osei Kwadwo (2,5):</strong> Ein echter Wirbelwind nach seiner Einwechslung in der 46. Minute. Schade, dass der 26-Jährige in dieser Spielzeit so oft von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Brachte Feuer ins Spiel und war an etlichen guten Offensivaktionen beteiligt. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Darius Ghindovean (3,0):</strong> In der letzten halben Stunde ein Gewinn, ohne Fortune. Kölns Tormann Daniel Adamczyk fischte seinen Hammer nach 66 Minuten aus der Ecke. War am Führungstreffer durch Marcel Hoffmeier beteiligt. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Jan Dahlke (-):</strong> Kam nach 66 Minuten, als Trainer Sascha Hildmann alles auf eine Karte setzte. Traf nach 75 Minuten das leere Tor nicht. Den musste er machen. Foto: Gunnar A. Pier

Und dann, nach einer kurzen Gardinenpredigt für den Referee, zog er sich zurück, stand mutterseelenallein in der Preußen-Hälfte und versuchte sich zu sortieren. Das war hart für ihn, den Mister Zuverlässig auf der rechten Abwehrseite der Adler. Das war schon richtig hart für den Sauerländer.

Schauerte sprach direkt nach Spielende für die Mannschaft, für seine Mannschaft. Erst wollten die meisten nicht reden. Später taute der eine oder andere doch ein wenig auf. Aber Schauerte stellte sich stellvertretend für alle Mitstreiter: „Wir müssen jetzt den Kopf oben behalten. Wenn wir aufgestiegen wären, dann gäbe es jetzt eine große Party und wir würden nicht miteinander sprechen.“ Schauerte trauerte den Feierlichkeiten hinterher. Und: „So trinken wir vielleicht ein, zwei Bier in der Kabine, am Sonntag ist wieder Training. Klingt scheiße, oder?“

Kapitän beglückwünscht Essen

Aber Schauerte, der seit mehr als einer Dekade als Berufskicker sein Geld verdient, vergaß auch nicht den Konkurrenten, er schickte Glückwünsche nach Essen. „Wenn eine Mannschaft nach 38 Spieltagen auf Platz eins steht, dann hat sie das auch verdient. Vielleicht hat es RWE am Ende ein kleines bisschen besser gemacht“, erklärte er. Es fiel ihm schwer, weil seine Mannschaft so dicht dran war am Erfolg. Schauerte hat nun einiges miterlebt beim SCP, die 3. Liga, den Drittliga-Abstieg und nun zwei Spielzeiten, in denen die Adlerträger nicht nur konkurrenzfähig im Vergleich zu den Top-Teams waren, sondern mit dem fulminantem Endspurt auch an der Meisterschale kratzten. Die letzten 13 Spiele wurden nicht verloren, 33 von 39 möglichen Punkten geholt. Die letzte Niederlage datiert aus dem Februar, als es in Rödinghausen mit 0:1 eine Bruchlandung gab.

Zuschauerzahlen sind top Foto: Das Preußenstadion war am Samstag ausverkauft mit 14 300 Zuschauern. Damit sahen 110 733 Menschen die 19 Heimspiele in der Regionalliga. Das entspricht einem Durchschnitt von 5828 Besuchern je Partie. Dabei gab es coronabedingt noch einige Spiele, bei denen die Kapazität deutlich begrenzt war. Aber mit dem erreichten Mittelwert lagen die Preußen über ihren Kalkulationen vor dem Saisonstart. Zudem sorgten die beiden DFB-Pokal-Spiele für gute Kulissen. Gegen den VfL Wolfsburg kamen 6703 Besucher, wobei nur 7500 zugelassen waren, ausverkauft mit zu diesem Zeitpunkt 11 037 Besuchern war das Zweitrundenspiel gegen Hertha BSC Berlin. Zudem wollten noch 4389 Menschen die bisherigen vier Begegnungen im Westfalenpokal sehen. Somit stehen die Preußen nach 25 Heimspielen in dieser Saison bei 132 862 Besuchern. Mit dieser Bilanz war so nicht zu rechnen. In der Regionalliga übertraf nur RW Essen diese Bilanz mit 9005 Zuschauern, auch der Meister verzeichnete am letzten Spieltag ein ausverkauftes Stadion. Einziger Regionalligist bundesweit, der in diesem Bereich mithalten kann ist Kickers Offenbach. Der Südwest-Club begrüßte im Durchschnitt 5306 Zuschauer bei seinen Heimpartien. ...

Der SVR ist am Samstag (16.40 Uhr) auch Gegner im Westfalenpokal-Finale im Preußenstadion. Ein Sieg, und der SCP hat zum zweiten Mal in Folge die lukrative Hauptrunde erreicht. Schauerte, Vollprofi durch und durch, versuchte im Eiltempo diesen Saisonausgang in der Regionalliga zur Seite zu schieben. Es gelang nicht wirklich. Aber in den kommenden Tagen, so sein Plan, wird das gelingen. Noch sind die Preußen nicht fertig mit dieser Spielzeit.

„ Ich bin todtraurig. “ Thorben Deters

Thorben Deters, der den Ausgleich erzielt hatte, fühlte sich leer und ausgebrannt. Ja, der Schulterschluss mit den Zuschauern sei toll und stark, ein kleiner Trost, aber: „Ich bin todtraurig.“ Auch Manuel Farrona Pulido war erfreut, dass er mit der Mannschaft „Münster mobilisiert“ hatte in den letzten Wochen. Aber er bemerkte auch: „Da stehen 87 Punkte, und man ist nicht aufgestiegen.“ Der Offensivkraft des SCP ging es wie vielen seiner Mitstreiter: Sie waren platt, ausgebrannt und emotional restlos bedient.