Das fünfte Testspiel bestreitet Preußen Münster am Samstag beim BSV SW Rehden. Bisher gewann der Regionalligist gegen alle Sparringspartner. Das neue Trikot ist noch nicht im Einsatz, die Rückennummern aber sind längst vergeben.

Runde fünf im Testspielblock führt Preußen Münster am Samstag auf die bisher längste Reise des Sommers. Beim Nord-Regionalligisten BSV SW Rehden treten die Adler um 15 Uhr an. Henok Teklab und Manfred Kwadwo müssen verletzt noch mal passen. Jannik Borgmann soll aber zurückkehren. Noch einmal läuft der SCP im Auswärtstrikot auf, voraussichtlich in der kommenden Woche soll der Heimdress vorgestellt werden. Bei den Rückennummern sind sich alle Akteure aus der Vorsaison treu geblieben. Die Neuen Jan Dahlke (9), Kwadwo (10), Thorben Deters (11), Marvin Thiel (13) und Teklab (32) sind auch schon fündig geworden.