Preußen-Führungskraft Langlitz meldet sich mit Tatendrang zurück

Alexander Langlitz (rechts) ist trotz seiner Verletzungsprobleme in dieser Saison ein wichtiger Faktor im Preußen-Kollektiv.

Zwischenzeitlich sah es so aus, als müsse sich Alexander Langlitz auf eine längere Zwangspause gefasst machen. Im Pokal-Hit gegen Hertha BSC kugelte sich der Routinier von Preußen Münster die Schulter aus, wobei auch einige Bänder in Mitleidenschaft gerieten. Sogar eine Operation stand im Raum. Doch weil Medizinier und Spieler sich für eine konservative Behandlung entschieden, stand der 30-Jährige am Samstag gegen RW Oberhausen plötzlich wieder auf dem Platz – und machte einen Eindruck, als sei er nie weg gewesen.