Preußen gelingt gegen Straelen Frustabbau mit kleinem Manko

Mehrmals in dieser Saison hat sich der fahrlässige Umgang mit klaren Torchancen schon gerächt. Diesmal nicht. Preußen Münster schlug den SV Straelen 4:0, zeigte sich gut erholt von der Niederlage in Rödinghausen. Eine Resthoffnung im Titelrennen bleibt.

Gleich zwei Doppeltorschützen brachte Preußen Münster beim 4:0 (1:0) gegen den SV Straelen hervor. Bei der Wiederholung des Hinspielresultats taten Manuel Farrona Pulido und Darius Ghindovean somit gleichzeitig etwas für das Selbstvertrauen. Doch eitel Sonnenschein wollte am Samstag nicht aufkommen. Das miese 0:1 in Rödinghausen drei Tage zuvor hallte nach, weil es die Chancen im Titelrennen massiv reduziert hat und Produkt eines miesen Auftritts war. Dass das alte Problem des Chancenwuchers erneut auftrat, schmälerte die Freude über den Kantersieg. Immerhin patzte am Sonntag Fortuna Köln (1:1 in Düsseldorf).

Frenkert trifft Außenpfosten

Zugegeben, bis auf die vielen ausgelassenen Möglichkeiten machten die Adler nicht viel falsch. Doch diese summierten sich. Beispiele? Lukas Frenkert (3., Außenpfosten), Gerrit Wegkamp (6., 52.), Thorben Deters (23.), Henok Teklab (34., 43.), Thomas Kok (31.), Robin Ziegele (45.), Darius Ghindovean (63., 68.) und Jan Dahlke (83.) zielten ungenau oder scheiterten am starken SVS-Keeper Robin Udegbe. Gerade die beiden Szenen direkt vor der Halbzeit durch Teklab und Ziegele, die völlig freie Bahn hatten, hinterließen staunende Gesichter auf der Tribüne. „Wir hätten auch 8:0 gewinnen können, das wäre ein Statement gewesen“, sagte Farrona Pulido.

„Die Verwertung war das einzige Manko“, so Trainer Sascha Hildmann. „Und dass wir zu hektisch waren.“ Im Grunde hatte die Teilrehabilitation ihm aber gefallen. „Die Jungs waren sofort drin, hatten Spannung. Sie waren noch sauer und wollten es besser als am Mittwoch machen.“ Gute Zweikampfführung und frühes Anlaufen waren das Resultat der diesmal guten Einstellung.

Banner mit Friedensbotschaft Foto: Auch im Preußenstadion war der Ukraine-Krieg am Samstag ein Thema. Das Begleitprogramm wurde merklich gedrosselt und angepasst. Zum Beispiel lief John Lennon mit „Imagine“. Am Zaun auf der Gegengerade hing eine Flagge des angegriffenen Landes. Vor dem Anpfiff präsentierten beide Mannschaften unter dem Applaus der Zuschauer auf dem Rasen ein Banner mit der Aufschrift „Frieden“ – auch in ukrainischer und englischer Sprache. ...

Hinzu kamen exorbitant viele Aussetzer und Ballverluste der Niederrheiner. Es war tatsächlich leichtfertig und fahrlässig, wie verschwenderisch der SCP damit umging. Bestraft wurden die Gastgeber aber nicht, der Frustabbau gelang.

27. Spieltag, Saison 2021/22: SC Preußen Münster – SV Straelen Preußen-Neuzugang Thomas Kok und Gäste-Keeper Robin Udegbe im Kampf um das runde Leder. Foto: Jürgen Peperhowe Noch nicht ganz zufrieden: SCP-Coach Sascha Hildmann. Foto: Jürgen Peperhowe Jubel nach dem 1:0: Manuel Farrona Pulido. Foto: Jürgen Peperhowe Glückwünsche der Mannschaftskameraden für den Schützen des Führungstreffers. Foto: Jürgen Peperhowe Erstmals seit Oktober in der Startelf: Jules Schwadorf. Foto: Jürgen Peperhowe Gemeinsames Bekenntnis zum Frieden vor Spielbeginn. Foto: Jürgen Peperhowe Jules Schwadorf im Duell mit Ole Päffgen. Foto: Jürgen Peperhowe

Denn da waren ja noch die beiden Zweifachknipser. Farrona Pulido profitierte bei der Führung von einem schönen Zusammenspiel zwischen Teklab und Julian Schauerte auf der rechten Seite (10.) und beim 3:0 von einem Frenkert-Einwurf, den Nicolai Remberg mit dem Kopf verlängerte, ehe der Deutsch-Spanier nach einer Pirouette cool abschloss (79.). Ghindovean nutzte eine Teklab-Flanke erst im Nachsetzen, weil Udegebe seinen Kopfball pariert hatte (71.), und traf zum Endstand nach Frenkert-Flanke und Dahlke-Ablage (81.). Hinten brannte wenig an, es sei denn, Cagatay Kader hatte seine Füße im Spiel. „Ein super Stürmer“, fand Hildmann. Zweimal war Torwart Max Schulze Niehues für ihn Endstation – nach einem Konter (49.) und mit einem Freistoß (66.). „Ein bisschen Glück hatten wir in dieser Phase, da wurde es zerfahren“, meinte der Preußen-Coach.

Effektivster Mann: Ghindovean Foto: Vier Einsätze bestritt Darius Ghindovean seit seinem Wechsel im Winter, keiner davon über 90 Minuten. Trotzdem hat der 20-Jährige (trotz Corona-Pause) schon drei Tore und einen Assist gesammelt und ist damit effektivster Preuße. Dass er diesmal zunächst wieder auf der Bank saß, nahm der Rumäne relativ gelassen hin. „Ich muss erst noch mehr Fitness bekommen“, sagte er. „Aber das 4:0 ist super für alles, auch für die mentale Verfassung.“ ...

Das Gesamtbild jedoch war schon okay, fand auch Farrona Pulido. „Rödinghausen war bodenlos, ich garantiere, dass uns so ein Spiel nicht noch mal passiert. Die Reaktion war richtig. Jeder hatte Bock und hat sich reingehauen.“ Am Mittwoch in Lotte folgt der nächste Charaktertest. Dann erhalten vielleicht Deters (Hildmann: „Er ist müde“) oder andere eine Pause. Kok ging runter, weil der Coach keine Ampelkarte riskieren wollte. Mal sehen, ob Dominik Klann nun wieder gefragt ist.

Schwadorf erstmals seit Oktober in der Startelf Foto: Zwei Änderungen nahm Trainer Sascha Hildmann nach der Schlappe in Rödinghausen vor. Für die beiden Achter Nicolai Remberg und Darius Ghindovean kamen zunächst Jules Schwadorf (erstmals seit Oktoner in der Startelf) und Manuel Farrona Pulido, der auf den linken Flügel ging, zum Zug. Thorben Deters wechselte eine Reihe nach hinten auf seine Lieblingsposition im Zentrum. Zurück im Kader war Jannik Borgmann, der am Sonntag beim Böllerwurf von Essen einen Schock und weitere Beeinträchtigungen erlitten hatte. Marvin Thiel, am schlimmsten von dem Vorfall getroffen, benötigt hingegen noch eine ganze Weile fürs Comeback. ...

„Wir brauchen Kämpfer und Beißer“, kündigt der Pfälzer an. Die Dosierung der Einsatzzeit ist aktuell natürlich ein großes Thema. Die geschonten Remberg und Ghindovean kamen nach knapp einer Stunde. „Hätte ich die Möglichkeiten gehabt, hätte ich noch mehr rotiert. Aber ich wollte in der zweiten Hälfte unbedingt noch mal frische Leute bringen“, so Hildmann. Dieser Schachzug ging auf. Mit den Wechseln fielen die Tore.