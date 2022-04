Preußen haben alle Hausaufgaben gut gemacht

Münster

Sportlich ist der Aufstieg für Preußen Münster noch nicht geschafft, in die Wege geleitet aber ist alles. Im Falle des Aufstiegs in die dritte Liga muss der SCP kaum nachbessern. Die Hausaufgaben sind gemacht, die Lizenz sollte kein Problem sein. Einzig in einem Bereich muss Geschäftsführer Bernhard Niewöhner ran.

Von Alexander Heflik