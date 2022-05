Preußen haben Koulis auf dem Zettel – was machen Borgmann und Klann?

Der still ruhende See in der Transferphase kann bei Fans schon mal zu sich leicht steigernder Schnappatmung führen. Die von Preußen Münster müssen sich, obwohl noch kein Neuzugang verkündet wurde, wohl keine große Sorgen machen. „Wir werden eine sehr schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen und wägen aktuell punktuell ab“, verspricht Sportchef Peter Niemeyer. Vielleicht gebe es Ende der Woche schon Meldungen zum Personal.

