Preußen Münster holt in Düsseldorf mühsam wertvolle Punkte

RW Essen hat vorgelegt, der SC Preußen hat nachgezogen, wenn auch etwas mühsam. Der Traum von der 3. Liga lebt in jedem Fall weiter nach dem knappen 1:0-Sieg am Sonntag bei der Reserve aus Düsseldorf. Darius Ghindovean traf zum umjubelten Siegtreffer.

SCP-Spieler Luke Hemmerich (r.) im Zweikampf an der Seitenlinie. Foto: SCP

Eine Stunde lang deutete nicht wenig darauf hin, dass Preußen Münster im Titelrennen erneut wertvolle Punkte lässt. Dann aber straffte sich die Mannschaft, machte das eine Tor und schaukelte das Ergebnis über die Runden. Der Traum von der 3. Liga lebt nach diesem 1:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf II noch, auch wenn der Gesamtauftritt beim keineswegs formstarken Tabellenneunten nicht viel Anlass zur Zuversicht lieferte. Aber vielleicht sind genau solche Partien am Ende auch der Schlüssel.

Die Partie begann schleppend. Zahlreiche Ungenauigkeiten schon bei der Annahme verhinderten vielversprechende Strafraumszenen für die Gäste, die mehr Ballbesitz hatten, aber zu wenig Tempo. Phasenweise war es sogar ein träges Spiel. Jede Unterbrechung zog und zog sich, der Aufbau der Adler dauerte teils ellenlang. Entschlossenheit war kaum spürbar. So übernahmen ganz schleichend die Rheinländer das Kommando. Über eine halbe Stunde war rum, als der SCP erstmals halbwegs gefährlich wurde, doch Darius Ghindovean nutzte den Raum im Sechzehner nur für eine unpräzise Hereingabe (32.). Die 95er hatten durch Robin Bird zumindest mal einen Abschluss (35.), doch auch von ihnen kam kein Druck.

Thiel gibt sein Comeback Foto: Gleich fünf Änderungen nahm SCP-Trainer Sascha Hildmann am Sonntag vor. Für die Corona-Ausfälle Max Schulze Niehues und Gerrit Wegkamp begannen Marko Dedovic im Tor und Alexander Langlitz in der Spitze. Simon Scherder verteidigte statt Robin Ziegele, der kurzfristig krank wurde. Außerdem erhielt Marvin Thiel vorne links den Vorzug vor Thorben Deters, Deniz Bindemann und Manuel Farrona Pulido, der nach überstandenem Infekt auf der Bank Platz nahm. Eine kleine Überraschung gab es im Mittelfeld, wo Nicolai Remberg als alleiniger Sechser begann und Thomas Kok wie Dominik Klann auf der Bank blieben. So war davor Raum für Jules Schwadorf und Darius Ghindovean, der zuletzt nur Joker war. Insgesamt waren nur sechs Reservisten im Aufgebot – drei Sitzschalen blieben leer. ...

Niemand rieb sich verwundert die Augen, als Jules Schwadorf und Henok Teklab wegen unterschiedlicher Auffassungen der besten Laufwege verbal schwer aneinandergerieten. Ein reinigendes Gewitter. Nee, bis zur Pause wurde wenig besser, auch wenn Ghindovean nach Teklab-Querpass zumindest mal ans Außennetz schoss (44.). Das reichte aber nur bedingt aus, um die Zuschauer aus der schweren Lethargie zu befreien.

28. Spieltag, Saison 2021/22: Fortuna Düsseldorf 2 - SC Preußen Münster Preußens Marvin Thiel hat Ball und Gegner im Blick. Foto: SCP In dieser Szene versucht Luke Hemmerich seinem Gegner den Ball abzuluchsen. Foto: SCP Darius Ghindovean markierte das wichtige 1:0 für die Preußen. Foto: SCP Nicolai Remberg - Münsters Sportler des Jahres - bleibt am Gegner dran. Foto: SCP Wo ist der Ball? Foto: SCP Hier lässt Hemmerich seinen Gegner alt aussehen. Foto: SCP Ein verbissenes Spiel, das die Adlerträger knapp für sich entscheiden können. Foto: SCP Darius-Dacian Ghindovean bejubelt über sein Tor mit Henok Teklab Foto: SCP Sascha Hildmann ballt die Faust nach Schlusspfiff Foto: SCP Nach Spielschluss die Mannschaft bedankt sich bei den Fans Foto: SCP Nach Spielschluss die Mannschaft bedankt sich bei den Fans Foto: SCP Die Preußen-Fans beim Anpfiff. Foto: SCP Alexander Langlitz und Dennis Gorka im Zweikampf. Foto: SCP Darius-Dacian Ghindovean jubelt über sein Tor. Foto: SCP

Zur Halbzeit kam Dominik Klann für den vorbelasteten Nicolai Remberg, doch die erste Chance gehörte Düsseldorfs Lex-Tyger Lobinger (47.), der knapp drüber zielte. Als nach zwölf Minuten der zweiten Hälfte Thorben Deters und Deniz Bindemann kamen, war das ein überfälliger Schritt. Doch es blieb erst mal zäh, langatmig, unpräzise. Erst langsam zeichnete sich ab, dass die Preußen den Schalter doch noch um- und die Schläfrigkeit ablegen können. Gleich in den ersten Anflug von Powerplay fiel tatsächlich die Führung. Teklab legte die Kugel nach innen, wo Ghindovean hellwach war und unter dem Körper von Fortuna-Keeper Dennis Gorka hindurch einschob (63.). So viel Erleichterung entwich in diesem Moment unmittelbar vor der eigenen Fankurve.

Remberg sieht fünfte Gelbe Foto: Irgendwann war sie fällig – die fünfte Gelbe Karte für Nicolai Remberg. Der Preußen-Dauerbrenner, der bisher jede Partie gemacht hat und bis auf einmal immer in der Startelf steht, foulte in Düsseldorf nach knapp einer Viertelstunde Robin Bird an der Außenlinie und wurde von Schiedsrichter Robin Delfs verwarnt. Nicht zwingend, aber vertretbar. Damit muss der 21-Jährige am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen Schlusslicht VfB Homberg aussetzen, ist dann aber zumindest in den heißen Begegnungen im April und Mai nicht mehr gefährdet. Personelle Alternativen gibt der Kader mittlerweile reichlich her. ...

Mit dem 1:0 kehrte etwas Ruhe in die Aktionen ein. Die Gastgeber, die selbst noch Punkte brauchen für den Klassenerhalt, waren gezwungen etwas zu öffnen und hatten nach vorn doch nicht die nötige Wucht. Für die Münsteraner ergaben sich ab und an Räume. Bis auf Ghindoveans Distanzschuss, den Gorka parierte (75.), blieben die aber ungenutzt. Teklab hätte alles entscheiden können, scheiterte aber auch am Torhüter (89.). Doch der SCP brachte das Ergebnis auch so clever über die Zeit. Zumindest das im Stile eines Spitzenteams.

Fortuna: Gorka – Uchino, Oberdorf, Vukancic, Göckan – Sieben, Fink – Bird (69. Niemiec), Sussek (73. Mansfeld), Siadas (64. Hirschberger) – Lobinger

SCP: Dedovic – Schauerte, Scherder, Hoffmeier, Hemmerich – Remberg (46. Klann) – Ghindovean (84. Farrona Pulido), Schwadorf – Teklab, Langlitz (57. Bindemann), Thiel (57. Deters)

Schiedsrichter: Robin Delfs (Bottrop) – Tore: 0:1 Ghindovean (63.) – Zuschauer: 716 – Gelb: Siadas / Remberg