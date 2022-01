Preußen II triumphierte nicht nur mit filigranen Kickern dreimal am Stück

Sechsmal hintereinander schaffte es die U 23 von Preußen Münster in den vergangenen Jahren ins Endspiel der Hallen-Stadtmeisterschaft. Erst setzte es drei Niederlagen, dann aber drei Titel. Coach Sören Weinfurtner erinnert sich an wechselnde Besetzungen, aber einen immer attraktiven Stil.

Wer auch das dritte Finale nacheinander verliert, der kann schon mal ins Zweifeln geraten. „Vergessen habe ich das nicht, gerade die Niederlage gegen den SC Münster 08 habe ich noch genau vor Augen“, erzählt Sören Weinfurtner. Er war für Preußen Münster II in allen den Jahren dabei, in denen das Team eine Ära schuf. Bei den Endspiel-Schlappen 2014, 2015 und 2016 – und natürlich auch bei den Siegen 2017, 2018 und 2019. Was für eine Reihe! Der Trainer überließ ab und an den Assistenten Kieran Schulze-Marmeling oder Daniel Feldkamp das Kommando an der Bande. Aber natürlich zog er im Hintergrund immer die Fäden.