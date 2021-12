Preußen-Jahresrücblick: 40 Siege in 52 Wochen

Zwar schenkten die Preußen am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach II im letzten Spiel vor der Winterpause noch spät den Sieg her, dennoch endete für die Adlerträger ein erfolgreiches Jahr voller Emotionen und positiver Ereignisse. Die Bilanzen sehen grandios aus.

Im Normalfall eignen sich die klassischen Jahresrückblicke im Mannschaftssport nur sehr bedingt. Schließlich wird im Saisonmodus abgerechnet, also im Sommer. Für Preußen Münster lässt sich ein gesonderter Blick auf 2021 jedoch rechtfertigen. Denn der Verein fuhr zwischen Januar und Dezember grandiose Bilanzen ein. Oder wie es Sportdirektor Peter Niemeyer sagt: „Ich kriege Gänsehaut beim Gedanken dran. Was für ein Jahr! Für mich bleibt eine total positive Wahrnehmung hängen.“

Hildmann: Beeindruckende Entwicklung

Natürlich überlagerte für den Moment der hergeschenkte Sieg gegen Borussia Mönchengladbach II am Samstag die Gesamtausbeute. Doch Trainer Sascha Hildmann reklamiert für sich gleichwohl, „dass es beeindruckend ist, wie die Mannschaft sich entwickelt hat“. Er betont zudem: „Wir sind, auch als Verein, immer stabil geblieben.“ Der Knackpunkt aus seiner Sicht? „Wir haben einfach immer weiter gearbeitet. Die Spieler sehen unsere Philosophie, sie vertrauen uns, das spürt man.“

Im Mai bejubelte Trainer Sascha Hildmann den Westfalenpokal. Foto: Jürgen Peperhowe

In Zahlen: Der SCP bestritt 58 Begegnungen, was schon mal eine ungeheure Menge darstellt (alle 6,3 Tage ein Spiel). Von denen verloren die Adler lediglich sieben. Vier in der Liga (in Wegberg-Beeck, bei Schalke II, gegen RW Essen, bei Fortuna Köln) sowie zwei im DFB-Pokal gegen die Bundesligisten VfL Wolfsburg und Hertha BSC, wobei die Partie gegen die Niedersachsen am grünen Tisch pro Münster gewertet wurde. Acht Testspiele wurden gewonnen (auch gegen die Drittligisten MSV Duisburg und Borussia Dortmund II), nur eines im Februar ging gegen die Zebras verloren. Sämtliche sechs Begegnungen im Westfalenpokal gingen auch an die Preußen. Elf Punktspiele endeten remis. Das bedeutet sagenhafte 40 Siege!



Starke Zahlen in der Regionalliga

Wer sich nur auf die Liga beschränkt, und die ist es ja, die am Ende des Tages zählt, kommt auf 82 geschossene Tore und 36 kassierte. 44 Punkte holte Münster zwischen Januar und Juni in 20 Partien, in der Hinrunde der laufenden Spielzeit waren es 45 Zähler in 21 Begegnungen. 16-mal blieben die Adler ohne Gegentor, zehnmal davon allein seit dem Sommer. Über das gesamte Jahr gesehen war Gerrit Wegkamp mit 16 Punktspieltreffern erfolgreichster Torjäger.

RW Essen holte im 2021 genau zwei Zähler weniger, hat aber noch das Nachholspiel bei RW Ahlen vor sich, auch wenn das erst im Januar stattfindet. Den genauen Wert der vielen Zahlen werden die Preußen erst im Sommer 2022 erörtern können. Eine gewisse Grundlage aber ist mit diesen 57 Akten bereits geschaffen.