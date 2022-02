Preußen-Keeper Schulze Niehues: „Das war eine Risikoabschätzung“

Münster

Gegen Andreas Ivan hielt Max Schulze Niehues einmal glänzend. Kleine Fehler mit dem Fuß unterliefen dem Keeper von Preußen Münster in der ersten Hälfte aber auch. Im Kurzinterview schildert er zudem, was in einer bestimmten Situation beim Heimsieg über RW Ahlen gegen das Herauslaufen sprach.

Von Thomas Rellmann