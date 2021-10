Preußen kehren gegen Schalke II in den Alltag mit neuen Reizen zurück

Eine Verletzungsmisere, wie sie Preußen Münster zwischen Mitte August und Mitte Oktober erlebte, soll sich nicht wiederholen. Um dem vorzubeugen, wirft Trainer Sascha Hildmann vor dem dritten Teil der letzten englischen Woche in diesem Monat die Rotation an. „Müde sind alle, jeder kommt für eine Pause infrage“, sagt der 49-Jährige vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II an diesem Freitag (19 Uhr).

Durch die Rückkehr der meisten Akteure nach muskulären Beschwerden ergeben sich zahlreiche Optionen zu Veränderungen ohne großen Qualitätsverlust. „Die hatten wir vergangenes Jahr nicht“, so der Coach. Luke Hemmerich, Manuel Farrona Pulido, Joshua Holtby, Jan Dahlke, Simon Scherder, Deniz Bindemann oder Jannik Borgmann scharren mit den Hufen. „Gerade in der offensiven Reihe wird sich was tun. Die, die zuletzt weniger gespielt haben, bekommen eine Chance.“ Der Pfälzer, der auf Alexander Langlitz (Schulterblessur) verzichtet, ist überzeugt, dass es weniger an der Trainingssteuerung lag, sondern am happigen Spielprogramm im Spätsommer und Frühherbst, das die vielen Ausfälle bedingte. Drei Partien in acht Tagen verdaut nicht jeder.

2. DFB-Pokalrunde: Preußen Münster - Hertha BSC Berlin Die Rollenverteilung in der 2. Runde des DFB-Pokals war klar: Regionalligist Preußen Münster war der Underdog im Spiel gegen Erstligist Hertha BSC Berlin. Der SCP wollte den Favoriten aber stürzen - so wie sich hier SCP-Akteur Teklab (r.) dem Kontrahenten Ekkelenkamp entgegenstellte. Foto: Jürgen Peperhowe Die Partie wurde geleitet von Schiedsrichter Frank Willenborg. Foto: Jürgen Peperhowe SCP-Coach Sascha Hildmann hatte seiner Mannschaft eine Marschroute mit auf den Weg gegeben, mit der sie Berlin ärgern sollte. Foto: Jürgen Peperhowe Auf der Gegenseite Hertha-Trainer Pal Dardai, der eine Blamage vermeiden wollte. Foto: Jürgen Peperhowe In der Anfangsphase wollte der Erstligist gleich Zeichen setzen - und seiner Favoritenrolle gerecht werden. Foto: Jürgen Peperhowe Bereits in der 3. Spielminute ging Hertha BSC Berlin durch einen Treffer von Stevan Jovetic mit 1:0 in Führung. Foto: Jürgen Peperhowe Trotzdem feuerten die Fans die Gastgeber weiter begeistert an. Foto: Jürgen Peperhowe Angesichts des frühen Rückstandes hielten die Preußen aufopferungsvoll dagegen. Foto: Jürgen Peperhowe Der Aufwand des SCP wurde belohnt: Thorben Deters glich in der 41. Spielminute zum 1:1 aus. Foto: Jürgen Peperhowe Das tat gut: Thorben Deters beim Torjubel. Foto: Jürgen Peperhowe Bereits das Zwischenergebnis gegen den Erstligisten war eine große Überraschung. Foto: Jürgen Peperhowe Die Preußen blieben weiter gut im Spiel und... Foto: Jürgen Peperhowe ...bereiteten der Hertha große Probleme. Foto: Jürgen Peperhowe Doch dann leistete sich Nicolai Remberg eine Unsportlichkeit und wurde wegen einer Schwalbe von Schiri Willenborg des Platzes verwiesen. Foto: Jürgen Peperhowe Ein ganz bitterer Moment für die Preußen kurz vor der Halbzeit. Foto: Jürgen Peperhowe Das Fazit nach der ersten Hälfte lautete: Ein verdientes Zwischenergebnis. Hertha hatte den besseren Beginn, der SCP wirkte angespannt bis nervös, fand dann aber immer besser rein und lieferte ein ausgeglichenes Spiel. Chancen auf beiden Seiten waren vorhanden. Foto: Jürgen Peperhowe In Unterzahl musste der SCP dann Durchgang 2 bestreiten. Foto: Jürgen Peperhowe Überraschend mutig gingen die Gastgeber auch noch im zweiten Abschnitt zur Sache. Foto: Jürgen Peperhowe Doch der Erstligist wollte seine personelle Überlegenheit ausnutzen.... Foto: Jürgen Peperhowe ...während sich die Preußen mit einem Spieler weniger weiterhin tapfer wehrten - der Erstligist tat sich schwer. Foto: Jürgen Peperhowe Doch kurz vor Spielende fiel das Tor zum 1:2 durch Ishak Belfodi - wenig später sorgte Marco Richter mit seinem Treffer zum 1:3 für die Entscheidung zugunsten der Hertha. Foto: Jürgen Peperhowe Nach Abpfiff bedankten sich die Preußen bei ihren Fans, die stolz auf ihr Team sein konnten. Foto: Jürgen Peperhowe Es folgen weitere Impressionen von der Partie.... Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe

5000 Zuschauer erwartet

Das Ergebnis vom Dienstag gegen Hertha BSC (1:3) dürfte hingegen schnell aus den Kleidern geschüttelt sein. „Wir haben das alles gut verarbeitet“, sagt Hildmann. Den Beweis müssen seine Schützlinge nun gegen die Königsblauen bringen. Ihm schwant, dass das kein leichter Weg wird. „Ich sage das nicht gern, aber unterbewusst ist die Einstellung in Homberg vielleicht schon eine andere als im DFB-Pokal. Das nervt mich schon. Es ist menschlich, aber auch nicht professionell.“

Wiedersehen mit Frenkert und Dadashov Foto: Mit Alexander Langlitz, Luke Hemmerich und Dominik Klann („Ich bin kleinauf Schalke-Fan und spüre eine gewisse Verbindung, das spielt aber keine Rolle“) haben drei aktuelle Preußen eine Vergangenheit in der Jugend oder der U 23 des FC Schalke 04 II. Doch auf der anderen Seite kennen einige Akteure umgekehrt auch die Hammer Straße gut. SCP-Eigengewächs Lukas Frenkert (21) wechselte erst in diesem Sommer nach Gelsenkirchen und hat zumeist als Rechtsverteidiger elf Einsätze gesammelt. Rufat Dadashov, der von 2018 an eineinhalb Jahre in Münster spielte, auch halbwegs zuverlässig traf, aber nie alle überzeugte, beendete im August sein USA-Abenteuer und spielt nun für die S04-Reserve. Vier Tore in neun Partien sind eine ordentliche Quote. Doch insgesamt läuft die Saison für die Königsblauen nicht so wie erhofft. Mit 13 Zählern aus 13 Partien liegen sie auf Platz 14. Erst drei Siege gelangen. Seit mittlerweile sechs Partien sind sie sieglos. Gerade auswärts enttäuschte das Team von Trainer Torsten Fröhling bisher mit nur einem Zähler und zwei Toren in sechs Partien. Zuletzt gab es fünf Niederlagen am Stück in der Fremde. ...

Hildmann setzt darauf, dass es unter Flutlicht zu Hause dann doch eine andere Sache wird als eben beim 2:2 auf dem schwer bespielbaren Homberger Sportplatz. „Das wird doch auch ein tolles Erlebnis für uns. Die Stimmung gegen Schalke wird geil, da bin ich mir ganz sicher.“ Der SCP erwartet mehr als 5000 Zuschauer. Für die Regionalliga ein sehr guter Wert. Nur über den zuletzt gerade auswärts schwächelnden Gegner kann Hildmann wenig sagen. „Zweite Mannschaften kann man nicht lesen. Keiner weiß, was da rauskommt.“

Der Alltag hat den SCP wieder

Dass die Preußen zurück im Titelrennen sind, hat auch der Trainer mit Genugtuung registriert. „Es ist immer noch früh in der Saison. Vor März, April wird nicht viel passieren“, sagt er. Mittelstürmer Gerrit Wegkamp plädiert sowieso dafür, nicht ständig auf die Tabelle zu schauen. „Wir dürfen uns mit dem Blick nach oben nicht verzetteln und sollten nicht immer nur das große Ganze sehen. Wir sind nicht unzufrieden mit der bisherigen Saison, aber ganz zufrieden können wir auch nicht sein.“ Er setzt ebenfalls darauf, dass das Highlight gegen Hertha keine Auswirkungen auf den nächsten Auftritt hat. „Das war letzte Woche in Bonn nicht so, und das wird diesmal auch nicht passieren.“ Der Alltag hat die Preußen wieder. Aber auch der hat Reize und eine noch größere Bedeutung.

Enges Rennen nach Essener Remis Foto: Enger als in der Spitze der Regionalliga West geht’s nicht? Falsch. In Südweststaffel trennen die ersten fünf Mannschaften (Ulm, Mainz II, Offenbach, Elversberg, Steinbach) gerade mal zwei Zähler nach 14 Partien. Doch auch in NRW ist das Vorderfeld spätestens am Mittwochabend mit dem 3:3 im Nachholspiel zwischen Fortuna Düsseldorf II und RW Essen (in dem die Gastgeber schon 3:0 führten) ganz dicht zusammengerückt. Auch zur Freude von Preußen Münster. Die Adler erlaubten sich zwar schon so einige unnötige Punktverluste, sind aber wieder mittendrin im Rennen. Das liegt auch daran, dass Spitzenreiter RWE von den jüngsten fünf Begegnungen nur die gegen Schlusslicht KFC Uerdingen – wenn auch mit 11:0 – gewann. Vor vier Wochen drohten dem SCP neun Zähler Rückstand, jetzt sind es nur drei. Hinter Essen (28) haben sich der Wuppertaler SV und Fortuna Köln (je 26) sowie die Preußen und RW Oberhausen (beide 25) versammelt. Also die vor der Saison am häufigsten genannten Titelanwärter und gleichzeitig die namhaftesten Clubs der Liga (abgesehen von Alemannia Aachen). Doch das Quintett ist nicht unter sich. Mit immer noch geringem Abstand folgen der 1. FC Köln II. Düsseldorf II und der SC Wiedenbrück (alle 22) sowie Borussia Mönchengladbach II, Überraschungsteam SV Lippstadt und der SV Rödinghausen (alle 20). Wie lange es oben so kuschelig bleibt, weiß niemand. Doch der Spielplan bietet aktuell quasi wöchentlich Top-Spiele. Am Samstag treffen sich der WSV und Wiedenbrück, am Sonntag dann Düsseldorfs Reserve und Oberhausen. ...

SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Ziegele, Scherder, Thiel – Hemmerich, Klann, Remberg, Farrona Pulido – Dahlke, Wegkamp

Liveticker aus dem Stadion ab 18.30 Uhr.