Preußen machen Schritt nach vorn – nur nicht bei der Chancenverwertung

Gerecht geht es im Profibusiness selten zu. Das bekamen die Preußen am Samstag zu spüren, als sie mit einem reifen und deutlich verbesserten Aufritt Fortuna Düsseldorf II mit 2:0 (1:0) auf Abstand gehalten hatten. Negativtrend abgewendet, Anschluss halbwegs gewahrt, Spielfreude zurückgeholt – alles schön und gut. In den Katakomben drehten sich die Gespräche jedoch um das 11:0 von Spitzenreiter RW Essen beim KFC Uerdingen. „Wahnsinn“, staunte selbst Coach Sascha Hildmann, ganz ohne Wertung.

11. Spieltag, Saison 2021/2022: Preußen Münster – Fortuna Düsseldorf II Münsters Alexander Langlitz wirft sich im Duell mit dem Düsseldorfer Mert Göckan voll rein. Preußen-Keeper Maximilian Schulze Niehues nimmt den Dank seiner Mitspieler entgegen, nachdem er unmittelbar vor der Halbzeitpause einen Elfmeter der Düsseldorfer gehalten hat. In dieser Situation offenbar nicht ganz zufrieden: Preuße Luke Hemmerich. Maximilian Schulze Niehues bei seiner Rettungstat. Glückwünsche für Henok Teklab, Torschütze des 1:0 für den SCP in Minute 43.

Längst sind die Münsteraner nicht mehr Gejagte, sondern Jäger. Dass sie diese Rolle behalten und wieder etwa Ruhe an der Hammer Straße einkehrt, stellten sie immerhin im Verfolgerduell sicher. „Wir sind marschiert, waren fleißig, hatten ein gutes Positionsspiel. Die meisten Dinge haben wir bestens umgesetzt“, befand der Trainer. Eine Sache nervt ihn allerdings weiter kolossal. „Es geht wieder um die Chancenverwertung. Der Deckel muss früher drauf“, sagte er.

Teklab schnappt sich den Ball Foto: Viele Zuschauer waren verwundert, dass sich Henok Teklab in der 42. Minute nach dem Elfmeterpfiff die Kugel schnappte. Doch der 22-Jährige verwandelte mit einem scharfen wie sicheren Schuss ins Eck. Gerrit Wegkamp hatte zuletzt in Ahlen vergeben, Alexander Langlitz in der vergangenen Saison auch, Joshua Holtby saß draußen. Die Erklärung des Schützen war aber eine andere: „Mir hat die letzten Wochen die Effektivität gefehlt, ich brauchte Selbstvertrauen und hatte ein gutes Gefühl“, sagte er. Wegkamp sprach ihm sogleich Mut zu – und drin war der Ball. „Ich habe zuletzt nicht locker aufgespielt, auch weil ich teils noch Schmerzen hatte. Diesmal habe ich es geschafft, den Kopf frei zu bekommen. Das war der alte Henok.“ Coach Sascha Hildmann sagte nur: „Ich bestimme keine Elfmeterschützen mehr. Früher habe ich das gemacht, es ging oft in die Hose.“ Teklab habe aber seine „volle Unterstützung“ gehabt. ...

Die Liste der ausgelassenen Szenen ist lang. Nicolai Remberg (16.) vor der Pause und dann Gerrit Wegkamp (57.), Alexander Langlitz (59.), Jannik Borgmann (60.), Julian Schauerte (69.) und schließlich Thorben Deters in der Schlussphase (78., 88., 90.+1) gingen teils fahrlässig mit besten Gelegenheiten um oder scheiterten am hervorragenden Gäste-Keeper Dennis Gorka. Darüber ließ sich am Ende hinwegsehen, weil Henok Teklab nach Foul von Nikell Touglo an Remberg per Elfmeter traf (42.) und Wegkamp eine Deters-Flanke aus vollem Lauf mit einem Kopfballtor veredelte (69.).

Drei Fragen an Nicolai Remberg Foto: Wie so oft war Nicolai Remberg ein wichtiger Faktor im Preußen-Spiel. Nicht nur, weil er den Elfmeter herausholte.,Haben Sie etwas auszusetzen an der Leistung? Am Ergebnis ja mit Sicherheit nicht ...,Remberg: Wir hätten sogar ein paar Dinger mehr machen müssen, auch ich. Dann wäre es nicht so eng geworden. Aber wenn man gewinnt, sagt keiner was.,War der Strafstoß, den Nikell Touglo gegen Sie verursacht hat, eine eindeutige Sache?,Remberg: Ja, der war ganz klar. Der Schiedsrichter stand einen Meter entfernt und hat es direkt gesehen. Es war wichtig, dass ich den rausgeholt habe, denn davor hätte ich bei meiner Chance nach einer Viertelstunde treffen müssen. Das war genau meine Situation, ich konnte mir die Ecke aussuchen, habe aber zu zentral geschossen.,Haben Sie mit dem Sieg schon die benötigte Trendumkehr geschafft?,Remberg: Wenn wir wieder verloren hätten, wäre hier keiner mehr froh gewesen. Jetzt aber nehmen wir den Schwung mit und machen genauso weiter. ...

Die Schlüsselszene fand jedoch vor dem SCP-Kasten statt. Zwar kamen die Rheinländer ansonsten nur zu einem Schuss auf die Querlatte von Tom Geerkens (31.), aber der Strafstoß, den Marcel Hoffmeier gegen Tim Köther verursachte, hätte sie kurz nach dem Rückstand und mit dem Pausenpfiff fast zurückgeholt. Doch Keeper Max Schulze Niehues parierte klasse gegen Can Özkan (45.+1). „Glück gehört dazu, ich hatte die richtige Ecke. Direkt vor der Halbzeit den Ausgleich zu verhindern, war wichtig“, so der 32-Jährige. „Wir haben gut verteidigt, wenig zugelassen, hatten viele Chancen.“ Er hatte recht, Feuer und Dominanz waren gerade im zweiten Durchgang bemerkenswert.

Hoffmeier in Homberg gesperrt Foto: Am Samstag in Homberg wird es in der Innenverteidigung der Preußen knapp. Simon Scherder dürfte wegen seines Faserrisses noch kein Thema sein, zudem handelte sich Marcel Hoffmeier seine fünfte Gelbe Karte für das Elfmeter-Foul gegen Tim Köther ein. Bleiben nur noch Robin Ziegele und Jannik Borgmann übrig, für eine Dreierkette einer zu wenig. Die Lösung könnte Viererreihe lauten – oder Julian Schauerte wechselt wieder in die ungewohnte zentralere Rolle. ...

Vor der Pause hatte allerdings die Dreierkette noch so ihre Probleme mit dem Düsseldorfer Anlaufen, dazu gesellten sich unnötige Ballverluste. Auch die Umschaltbewegung klemmte etwas. „Teilweise waren wir da unsauber, haben zurück- statt in den Vorderfuß gespielt, dadurch war Tempo raus“, so Hildmann. „Die Kontrolle hatten wir trotzdem.“ Auffällig war zudem das Ungleichgewicht auf den Flügeln. In Hälfte eins kam Dampf über links mit Teklab und Luke Hemmerich, später legte Julian Schauerte rechts zu. Hildmann: „Das ergibt sich manchmal aus dem Spiel. Die Eröffnung war erst auf der einen, dann auf der anderen Seite besser.“

Der Pfälzer räumte ein, dass die Anfangsphase etwas träge und von vielen Ungenauigkeiten geprägt war, ehe die Preußen das Zepter an sich rissen. „Wir mussten aber hellwach bleiben. Nach der Pause wollten wir unbedingt aufs zweite Tor gehen.“ Dieser Plan ging auf. So gelang der erste Heimsieg seit August, die bedrohliche Tendenz ist abgewürgt. Die nächsten Aufgaben führen zu Clubs der unteren Hälfte – und bieten neue Chancen.