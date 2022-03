Preußen mit einigen Ausfällen, aber auch guten Alternativen in Düsseldorf

Münster

Bei Fortuna Düsseldorf II läutet Preußen Münster am Sonntag die letzten zehn Saisonspiele ein. Geht noch was nach oben? Na ja, der SCP ist nach wie vor Spitzenreiter. Warum also nicht ... Allerdings gibt es aktuell einige krankheitsbedingte Ausfälle.

Von Thomas Rellmann