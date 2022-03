Die Preußen-Bilanz in Spitzenspielen ist ausbaufähig

Foto:

Die Fanszene des SC Preußen unterstützt die Spendenaktion der Initiative „Ukraine Support Bochum“. Wie schon beim Auswärtsspiel in Wuppertal werden vor der Partie gegen Fortuna Köln an diesem Freitag mehrere Spendenteams unterwegs sein, um sowohl am Haupteingang als auch an der Halle Berg Fidel Geldspenden entgegenzunehmen. Die Freiwilligen werden an entsprechenden Schildern zu erkennen sein. Die Übermittlung der Spenden an die hilfsbedürftigen Menschen in der Ukraine erfolgt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen und Organisationen aus ganz Deutschland. Zusätzlich besteht Kontakt zu Personen, die sich derzeit in der Ukraine befinden. Sie bilden vor Ort Communities und übermitteln täglich neue Bedarfslisten mit Produkten, die benötigt werden. Geldspenden können dann nach Bedarf in Sachspenden umgewandelt werden.