Preußen Münster startet in die Winter-Vorbereitung – mit zwei Rückkehrern

Wenn am 22. Januar bei den Sportfreunden Lotte das erste Meisterschaftsspiel der Regionalliga West ansteht, dann will der SC Preußen Münster in bestmöglicher Verfassung sein. Am Montag startet der SCP in die Vorbereitung – Manfred Kwadwo und Jules Schwadorf, die sich zurückmelden. Und vielleicht steht ein erster Wintertransfer bereits vor der Tür.

Die gute Nachricht für seine Spieler ließ Sascha Hildmann praktisch in einem Nebensatz fallen. Die eher langweiligen Konditionseinheiten wird es in dieser kurzen Vorbereitung praktisch nicht geben, erklärte der Coach des SC Preußen Münster. 15 Tage liegen zwischen dem letzten Punktspiel, das der SCP mit 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach II beendete, und dem Trainingsstart an diesem Montag. In 19 Tagen steht dann der Nachbarschaftsvergleich bei SF Lotte an. Es ist das erste von 17 Spielen auf dem Weg zum – ja, was eigentlich? Aufstieg?

Test in Duisburg und Rheine

Der Regionalliga-Tabellendritte aus Münster nimmt die Vorbereitung auf. Am Samstag steht beim abstiegsgefährdeten Drittligisten MSV Duisburg der erste Test an. Dann folgt am 15. Januar beim Tabellenzehnten der Oberliga, FC Eintracht Rheine, der zweite und letzte Test. Am 22. Januar geht es zu den Sportfreunden nach Lotte.

Mit 26 Spielern, darunter drei Torleute, startet die Trainingsfron des SC Preußen. Der Langzeitverletzte Dennis Daube ist nach dem Kreuzbandriss in seiner Reha-Phase. Stürmer Gerrit Wegkamp (Bruch des kleinen Zehs) wird vermutlich nur reduziert trainieren können. Mittelfeldmann Manuel Farrona Pulido hat nach seiner Boosterimpfung noch Probleme und könnte passen.

Kwadwo und Schwadorf zurück

Dafür kehren mit Manfred Kwadwo und Jules Schwadorf zwei „Patienten der ersten Serie“ zurück – das sind zwei Comebacks, fast schon Neuzugänge. Beide sollen voll belastbar sein, dennoch will Hildmann Vorsicht walten lassen. Aus dem Preußen-Unterbau werden Noah Kloth, Marius Mause und Marvin Benjamins mitmischen. „Wir wollen das festigen, was wir uns aufgebaut haben, in den Standards besser werden“, sagt Hildmann. Und: „Unser Spielsystem sitzt.“ Ausruhen darauf werde man sich nicht.

Dass es den einen oder anderen Wintertransfer geben wird, scheint gewiss. Möglicherweise geht das schneller als gedacht, wenn die Unterschriften von allen Seiten vorliegen.