Preußen müssen erst Ahlen abkochen und dürfen dann an Essen denken

Preußen Münster wird am Samstag das Heimspiel gegen RW Ahlen um 14 Uhr austragen. Die Platzbegehung erfolgte am Freitag, dann gab es grünes Licht. Eine gute Woche vor dem Spitzenspiel bei RW Essen werden 5000 Zuschauer zum Nachbarschaftsvergleich erwartet.

So war es im Hinspiel, Ausgleich nach einer Stunde: Der mittlerweile bei Borussia Mönchengladbach II spielende Joshua Holtby (Rückennummer 14) verwandelt sicher zum 1:1 in einer überaus hektischen Partie im Wersestadion.

Nun also der Vergleich mit der Nachbarschaft. RW Ahlen gastiert am Samstag (14 Uhr) bei Preußen Münster, das zweite Punktspiel des Jahres erst für beide Clubs. Mehr Ausfälle als Austragungen erlebten die Regionalligisten 2022. Die Begegnung ist nicht nur eine Partie um drei Punkte, sondern auch schon die Generalprobe für Münsters Schlüsselspiel in Sachen Aufstieg am 20. Februar bei Ligaprimus RW Essen.

Essen im Hinterkopf

„Klar hat das jeder ein bisschen im Hinterkopf. Aber viel wichtiger ist erst mal, dass wir gegen Ahlen gewinnen. Erst dann schauen wir auf die anderen“, erklärt Trainer Sascha Hildmann. Falls es jemand nicht weiß, dann sei zur Aufklärung gesagt, dass RWE fünf Punkte Vorsprung auf die Preußen hat. Der Tabellenführer spielt am Samstag gegen Kellerkind VfB Homberg. Essen ist und bleibt der Fixpunkt, an dem sich die Preußen ausrichten müssen. Genau deshalb ist ein Sieg über Ahlen allererste Bürgerpflicht.

Hildmann verbal angegangen

Als Hildmann am vergangenen Samstag Zaungast bei RWA war, der Gastgeber trennte sich 3:3 von Homberg, war das auch eine Art Spießrutenlauf. Durchbeleidigt worden sei er auf dem Weg zu seinem Stehplatz am Kunstrasenfeld, weil er als Preußen-Trainer erkannt wurde. Es passt in die aufgeheizte Stimmung bei Aufeinandertreffen der Vereine, selbst da, wo der SCP-Coach keine tragende Rolle am Seitenrand inne hatte.

Sieben Punkte vor der Abstiegszone Foto: Mit bescheidenden Mitteln hat RW Ahlen eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt, die im Vorjahr noch beinahe (als einziges Team) abgestiegen wäre und mit ausgeglichener Bilanz (sechs Siege und Niederlagen, neun Unentschieden) als Zwölfter sieben Ränge vor der Abstiegszone liegt. Von allen Clubs der unteren Tabellenhälfte haben die Wersestädter die meisten Treffer (35) erzielt, Top-Torjäger ist Andreas Ivan (10). In diesem Jahr spielten die Rot-Weißen erst einmal. Beim 3:3 gegen den VfB Homberg gelang der Ausgleich zwei Minuten nach dem Rückstand in der Nachspielzeit. ...

In der Hinrunde waren die Preußen trotz einer Art Heimspiel im Wersestadion beim 1:1 von den Hausherren überrascht worden. „Überrascht nicht ganz, aber vielleicht etwas beeindruckt waren meine Spieler“, blickt Hildmann zurück. Nicht nur aus diesem Spiel, sondern auch aus den Reaktionen am Samstag seiner Person gegenüber hat Hildmann nun sein Puzzle zusammengesetzt. Er sagt vielsagend: „Ich habe meine Lehren daraus gezogen.“ RWA kann kommen.

Preußen haben Antworten

Kaum vorstellbar, dass der SCP dieses Mal nicht Kontra gibt, Vehemenz und Selbstbewusstsein sind gefordert. Zumal die Personallage top ist. Nur die Langzeitverletzten Dennis Daube und Manfred Kwadwo sowie der unter einer Rest-Viruslast leidende Simon Scherder fehlen.

Während Rückkehrer Lukas Frenkert wohl erste Wahl ist, drängen sich die Neuen Thomas Kok (FV Jerv) und Darius Ghindovean (MSV Duisburg) als Einwechselspieler auf. „Sie machen einen sehr, sehr guten Eindruck“, sagt Hildmann. Und gerade in Anbetracht der folgenden englischen Wochen – allein die Partien in Essen, Rödinghausen und gegen Straelen finden innerhalb von sechs Tagen statt – werden spielstarke Alternativen gefragt sein.

SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Frenkert – Klann – Remberg, Wegkamp – Teklab, Langlitz, Deters

Liveticker aus dem Stadion ab 13.30 Uhr: www.wn.de/scp