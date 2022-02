Preußen-Offensivspieler Wegkamp verspricht „perfekte Vorbereitung“ auf Essen

Plötzlich Mittelfeldspieler: Hier ist Gerrit Wegkamp (r.) vor dem Ahlener Kevin Kahlert am Ball.

Ob sich Gerrit Wegkamp eine dauerhafte Versetzung aus der Sturmmitte ins zentrale Mittelfeld vor wenigen Monaten ernsthaft hätte vorstellen können? Eher nein, auch wenn er in seiner Karriere schon mal aus der Not geboren hinter den Spitzen oder sogar als Sechser auflief. Jetzt hat Trainer Sascha Hildmann sich überlegt, dass er den 28-Jährigen auf der Halbposition braucht, weil er körperliche Präsenz garantiert und Bälle verteilen kann. Zumindest so lange die Plätze schlecht sind, und das kann noch einige Wochen andauern.