Preußen Samstag in der Konferenz – hochwertigere Streams ab nächster Saison

In der kommenden Saison zeigt Rechteinhaber Sporttotal.tv alle Regionalliga-Partien der West-Staffel – laut Ankündigung in hoher Qualität. Preußen Münster arbeitet bisher mit Staige.tv zusammen. Einen Testlauf gibt es bereits am Samstag – der SCP ist dann sogar Teil einer Dreier-Konferenz.

Der Zeitpunkt ist geschickt gewählt. Die 1. und 2. Bundesliga tragen an diesem Wochenende wegen einer Länderspielpause (Uefa-Partien sind dabei nicht angesetzt) keine Partien aus. Also setzt der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) zu einem Probelauf an und lässt seinen Vertragspartner Sporttotal.tv zeitgleich sämtliche Begegnungen der Regionalliga West in hochwertiger Qualität übertragen und bietet zudem eine Konferenz der drei Top-Spiele an. Eines davon bestreitet Preußen Münster am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Wegberg-Beeck. Parallel dazu trifft Fortuna Köln auf RW Essen und RW Oberhausen auf Alemannia Aachen.