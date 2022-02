Preußen sind froh über Borgmann-Rückkehr und bangen um Hoffmeier

Bei einem von mehreren ungeahndeten Fouls an ihm zog sich Marcel Hoffmeier am Mittwoch in Rödinghausen in der Nachspielzeit eine Prellung am Sprunggelenk zu und musste den Platz gestützt verlassen. Ob der Innenverteidiger am Samstag gegen den SV Straelen (14 Uhr) wieder mitwirken kann, steht damit in den Sternen. Im Notfall stünde Simon Scherder als Ersatz bereit.

Sicher fehlen wird im Heimspiel Youngster Deniz Bindemann, der nach seiner Einwechslung eigentlich frischen Wind gebracht hatte. Bei einem Foulspiel zog er sich aber eine Knöchelverletzung zu.

Gute Nachrichten gibt es von Jannik Borgmann. Der Abwehr-Allrounder, der beim Böllerwurf in Essen verschiedene Beeinträchtigungen davongetragen hatte, konnte am Donnerstagmorgen erstmals wieder leichtes Lauftraining absolvieren. Marvin Thiel, den es an der Hafenstraße am härtesten getroffen hat, muss hingegen weiter pausieren.