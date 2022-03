Preußen spielen zäh, sind aber weiter Erster

Foto:

Wie in allen anderen Stadien und auf vielen Sportplätzen im Land standen auch an der Hammer Straße am Samstag Spendenboxen zugunsten der Ukraine. An den Fanständen, im Vip-Bereich und am Tribünenaufgang konnten die Zuschauer eine kleine Unterstützung für das vom Krieg so schwer gezeichnete Land abgeben. Die DFB-Stiftung „Egidius Braun“ führt die Gelder dem zielgerichteten Zweck zu. Sie kooperiert seit Jahren mit der Klitschko-Foundation und leitet die Summen ohne Umweg weiter.