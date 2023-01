Preußen-Stürmer Wooten untermauert sein persönliches Tore-Ziel

Münster

In den Wochen vor der Winterpause drehte sich bei Preußen Münster vieles um Gerrit Wegkamp, der vor allem auswärts ein Tor ans andere reihte. Sein Nebenmann in der Ende Oktober eingeführten Doppelspitze, Andrew Wooten, hat aber auch eine gute Quote – und ein persönliches Ziel im Visier.

Von Thomas Rellmann