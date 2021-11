Preußen-Sturmtalent Bindemann im ersten Interview: „Es war die richtige Entscheidung“

Münster

Der Shootingstar in den Reihen von Preußen Münster hatte im Frühjahr einen Traumstart bei den Profis. Auch in dieser Saison hat er, wenn auch aus der Jokerrolle, schon dreimal getroffen. Dabei dürfte der Angreifer noch in der A-Jugend spielen. Nun hat er sein erstes Interview gegeben.

Von Thomas Rellmann