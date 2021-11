Preußen-Talente geben erfolglos kontra

Turbulent wurde es an der Hammer Straße in der Schlussphase der Oberliga-Partie zwischen Preußen Münster II und Westfalia Herne. Das lag nur bedingt am knappen Ergebnis (2:2), mindestens genauso war der schräge Stil der Gäste dafür verantwortlich. Hartes Zweikämpfen ist die eine Sache, Brüllattacken nach „normalen“ Berührungen und zügige Rudelbildungen, sobald es vor den Trainerbänken zur Sache ging, eher eine andere. „Ja, das Theater nervt total“, sagte SCP-Coach Kieran Schulze-Marmeling, angesprochen auf das nicht unbekannte Gebaren des Tabellenletzten. „Außer Geschrei kam da lange nicht viel. Ich hätte mir gewünscht, dass nicht bei jedem Versuch ein Pfiff ertönt.“ Doch Schiedsrichter Tim Gansloweit war kaum ein Strick draus zu drehen, dass ihm die Partie mehr und mehr entglitt. Zehn Minuten Nachspielzeit (nur fünf waren angezeigt) kamen nicht von alleine zusammen. Immerhin wehrten sich die SCP-Talente auf ihre Weise, angeführt von Kapitän Marius Mause oder Pascal Koopmann gaben sie kontra. Am enttäuschenden Ergebnis änderte es jedoch nichts. Platz zehn, der zur Aufstiesgsrunde berechtigt, ist aktuelle bereits vier Punkte entfernt.



BW Aasee gewinnt wichtiges Kellerduell

BW Aasee hat hingegen mit dem 3:1 im Bezirksliga-Kellerduell gegen das punktlose Cheruskia Laggenbeck drei ganz wichtige Zähler geholt. „Damit haben wir Laggenbeck richtig wehgetan“, ist sich Coach André Kuhlmann sicher. In der Pause habe er die fehlende Einstellung deutlich angesprochen – und siehe da, in Halbzeit zwei lief es besser als zu Beginn. „Super herausgespielte Tore“, sah Kuhlmann, sowohl Abdelsalam Noureldin, als auch Tom Gaese ließen ihren Trainer jubeln. Auch den Anschlusstreffer durch Joel Manchen steckte BWA gut weg. „Nach dem Gegentor habe ich Christian Hülsmeier eingewechselt“, sagt Kuhlmann, „der sollte die Bälle festmachen. Das hat ganz gut geklappt.“ Dass sein Joker auch noch „wunderschön“, wie Kuhlmann sagte, per Hacke zum Endstand traf (81.) – umso besser.



Überlegenes Münster 08 spielt nur Remis

Nicht ganz so gut lief der Sonntag für den SC Münster 08. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Luca Rehberg der 2:2-Ausgleich gegen den SV Bösensell. Warum es überhaupt so weit kommen musste, war Nullacht-Coach Julian Wiedenhöft schleierhaft: „Wir haben Bösensell komplett beherrscht, ich weiß nicht, wie wir dieses Spiel nicht gewinnen konnten. Fußball ist manchmal ein Arschloch.“ Deutliche Aussagen eines deprimierten Trainers, der seiner Mannschaft nach dem Spiel kaum einen Vorwurf machen konnte: „Ich stand in der Kabine und wusste nicht, was ich den Jungs sagen sollte.“ Zufrieden jedenfalls konnte er trotz des späten Ausgleichs nicht sein. Am kommenden Freitag steht für die Kanalkicker ein Derby an, wenn es zum Tabellen-9. GW Gelmer geht.