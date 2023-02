Preußen und Aachen sind die Streaming-Flaggschiffe von Sporttotal

Die Euphorie rund um Preußen Münster wächst und wächst seit Wochen. Das schlägt sich nicht nur in den Zuschauerzahlen nieder, sondern auch bei den Streaming-Zugriffen bei Sporttotal.tv. Die Analyse der Statistiken ergibt einige interessante Ergebnisse.

Fans von Preußen Münster und auch allen anderen Vereinen kennen das. Lässt die Zeit am Wochenende einen Stadionbesuch zu? Was sagt die Familie? Weil seit dieser Saison mit Sporttotal.tv ein Anbieter sämtliche Partien der Regionalliga West zeigt, gibt es auch in der Viertklassigkeit eine Option, um sich die Spiele des Herzensclubs auf der Couch oder gar unterwegs auf dem Handy anzuschauen.