Preußen und die Aufstiegsversuche – Geschichte mit Licht und Schatten

Münster

Immer wieder versuchte es Preußen Münster. Doch die meisten Versuche brachten keinen Erfolg. Umso besser sind die Jahre in Erinnerung, in denen ein Aufstieg klappte. 1989 in die 2. Liga, und 2011 in die 3. Liga. Ein Überblick über viele Jahrzehnte.

Von Alexander Heflik