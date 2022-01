Preußen-Vorstand Brüx über Zuschauer-Reduzierung: „Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet“

Fußball-Fans müssen derzeit wieder zurückstecken. Auch Preußen Münster leidet unter der Zuschauer-Beschränkung. Im Interview schildert Burkhard Brüx, der im Präsidium für die Belange der Anhänger zuständig ist, was der Verzicht bewirkt, aber auch, warum er sich nicht mehr so große Sorgen macht, dass das Publikum auf Sicht reduziert bleibt.

Schon wieder eine Durststrecke für die (allermeisten) Anhänger. Nur 750 Besucher darf Preußen Münster am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Wegberg-Beeck ins Stadion lassen. Präsidiumsmitglied Burkhard Brüx, selbst im Fanclub „Die Adler ’79“ organisiert, spricht im Interview mit Thomas Rellmann über die Auswirkungen, Hoffnungsschimmer und Pläne.

Liegt das Vereinsleben im Moment wieder brach?

Brüx: Zumindest fallen wieder Aktivitäten aus. Wie die Jahreshauptversammlung, die wir eventuell wieder wie letztes Jahr auf der Haupttribüne durchführen werden müssen. Aber auch andere Treffen wie ein ursprünglich geplantes Grünkohlessen vor Weihnachten.

Wie gehen die SCP-Fans mit der Situation um?

Brüx: Ganz unterschiedlich. Einige sind locker und machen das Beste daraus, andere reagieren emotionaler und sind total genervt. Und manche liegen dazwischen, das ist tagesformabhängig. Für viele aktive Gruppen fallen eben auch sonstige Zusammenkünfte rund um den Fußball zu großen Teilen flach.

Vor einer Woche gab es eine digitale Mitglieder-Runde. Wie lief die?

Brüx: Das hatten wir im Frühjahr 2021 ja schon mal gemacht. Eine ganz coole Sache. Es wurde geplauscht, auch über das Leitbild und den Stadionausbau. Aber primär interessiert die Fans natürlich das Sportliche.

Droht weiter die Gefahr, dass einige Jahrgänge den Weg zu den Preußen nach den immer wiederkehrenden Beschränkungen gar nicht mehr finden?

Brüx: In den ersten beiden Wellen mit Geisterspielen habe ich das wirklich befürchtet. Ich war sicher, dass zumindest nicht alle Fans wiederkommen. Aber in der Hinrunde, als die Spiele wieder frei zugänglich waren, waren die Leute in Quantität und Qualität da. Obwohl wir nur noch in der Regionalliga sind, hat sich diese Befürchtung bisher glücklicherweise nicht bewahrheitet.

Das war nicht überall so.

Brüx: Es sind sicher noch Momentaufnahmen, aber in der Bundesliga hat sich die Stimmung teils gedreht, der eine oder andere hat sich anders orientiert, Kapazitäten wurden nicht ausgeschöpft.

Ein Bild aus alten Zeiten. Foto: Jürgen Peperhowe

Rechnen Sie auf eine Rückkehr im Laufe der Rückrunde, die ja für Münster spannend werden kann?

Brüx: Hoffnung habe ich immer. In den nächsten drei, vier Wochen wohl erst mal nicht. Prognosen von mir wären da unseriös, Bis zum Spiel in Essen ist es ja auch nicht mehr lang, und dass dann Preußen-Fans reindürfen, ist momentan leider eher unrealistisch. Die Mannschaft hätte das total verdient. Ein bisschen hilft die Unterstützung von den Rängen ja schon. Na ja, das gilt für RWE dann auch. Es trifft letztlich alle gleich.

Aber hat der SCP nicht gerade in schwierigen Situationen in der jüngeren Vergangenheit von seinem Publikum profitiert?

Brüx: Ja klar, wenn man sich an das Spiel gegen Aachen erinnert. Wenn ich dann an den Drittliga-Abstieg denke ... das wäre mit Zuschauern vielleicht anders gelaufen. Auch die Super-Serie im letzten Frühjahr wäre mit Fans noch mal schöner gewesen. Es wäre für alle, für die Anhänger, die Spieler und den Verein toll, wenn da bald wieder was ginge.

Träumen Sie im Augenblick noch von grandiosen Kulissen wie 2011, sollten die Preußen bis zum Ende im Titelrennen sein?

Brüx: Klar, es kann auch schnell gehen. Haben wir ja im August gesehen. Im Pokalspiel gegen Wolfsburg waren die Beschränkungen noch sehr streng, zwei Wochen später war fast alles auf. Ich bleibe zuversichtlich, zumal wir ja immer noch draußen spielen. Das ist schon was anderes, als eng in einer Halle zu sitzen.