Preußen-Youngster Bindemann nutzt seine Chance

Es war ein bisschen ruhig geworden um Deniz Bindemann in dieser Saison. Nach einem tollen Einstand im Frühjahr 2021 mit acht Rückrundentoren in 532 Minuten kam das Eigengewächs von Preußen Münster in der laufenden Serie nur selten zum Zug, was auch an verschiedenen kleineren Blessuren lag. Am Samstag beim 2:0 über den VfB Homberg stand er im 30. Meisterschaftsspiel zum ersten Mal in der Startelf.

„ »Natürlich habe ich auch mal die 90 Minuten gebraucht.« “ Deniz Bindemann

Mit seinem Treffer zum Endstand brachte sich der 19-Jährige nachhaltig in Erinnerung. Das Vertrauen, das er diesmal erhielt, rechtfertigte er aber auch mit viel Laufarbeit. „Natürlich habe ich auch mal die 90 Minuten gebraucht“, sagte er hinterher. „Mal sehen, wie viel ich noch spielen kann in den nächsten Wochen.“ Große Worte, laute Ansprüche sind nicht so seins.

Gerrit Wegkamp ist die klare Nummer eins im Sturmzentrum, auch Jan Dahlke oder Alexander Langlitz bekamen mehrmals den Vorzug. Doch Bindemann bewies nicht erst am Samstag, dass er mit seinem Näschen für gefährliche Situationen eine sehr gute Alternative ist. Ein „Wandspieler“ wie Wegkamp wird er sicher nicht, dafür besitzt das Talent eine Kaltschnäuzigkeit, die anderen fehlt.

Riesenchance bleibt liegen

Umso überraschter waren am Samstag die Blicke auf der Tribüne, als er eine Megachance kurz nach dem 1:0 ausließ. Sander Rau hatte ihm einen Rückpass in die Füße gespielt, doch Münsters Angreifer zielte knapp vorbei. „Ja, den habe ich ein bisschen verzogen. Ich war mir wohl zu sicher“, sagte er. Seine ehrliche Begründung sprach im Grunde aber schon wieder für ihn. Denn eigentlich ist genau diese Abgebrühtheit ein Pfund, mit dem er wuchert. „Besser, als wenn er sich vor dem Tor in die Hose macht“, findet Trainer Sascha Hildmann.

„ »Für den Kopf ein wichtiges Tor. Zumal Deniz viel gerannt ist. Er muss vielleicht noch etwas ruhiger werden, den Ball auch mal festmachen.« “ Sascha Hildmann

Die Szene brachte Bindemann aber nicht aus dem Trott. „Klar, sowas kann ein ganzes Spiel kaputt machen, aber ich habe das ganz gut gemeistert. Die Kollegen haben mich aufgebaut, ich habe dann nicht mehr drüber nachgedacht.“ Auch sein Coach war erleichtert, dass der Youngster noch ein Tor machte, an dem er zuvor noch in zwei, drei anderen Situationen geschnuppert hatte. „Einfach war das 2:0 nicht, die erste Chance war sicher leichter“, so der Pfälzer. „Für den Kopf ein wichtiges Tor. Zumal Deniz viel gerannt ist. Er muss vielleicht noch etwas ruhiger werden, den Ball auch mal festmachen. Manchmal will er noch zu viel, manchmal muss er noch auf den Ball treten. Aber er ist jung.“

Klingt so, als könnten den eher mageren 410 Minuten in dieser Spielzeit (drei Tore) in den kommenden Wochen doch noch weitere folgen.

- Das Nachholspiel gegen Fortuna Köln am 19. April wird um 19 Uhr statt um 19.30 Uhr angepfiffen.