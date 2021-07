Foto:

Hellhörig wurden viele im Preußen-Lager am Freitagnachmittag, als die Meldung die Runde machte, dass drei Profis des MSV Duisburg positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Erst am Dienstag hatte der SCP ein Testspiel bei den Zebras bestritten (und 3:2 gewonnen). Betroffen war unter anderem Aziz Bouhaddouz, der in der ersten Halbzeit auf dem Platz stand. Während die gesamte Mannschaft des Drittligisten bis auf Weiteres in Quarantäne muss, gab es für die Münsteraner fürs Erste keine Folgen. Der Kontakt fand unter freiem Himmel statt, die Gäste-Akteure gelten vermutlich nicht als Kontaktpersonen ersten Grades. Die nächste regelmäßige Testung der Preußen steht am Samstag an.