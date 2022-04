Remis gegen Hamm ist für Preußen II eine gefühlte Niederlage

Mit einem 2:2 gegen die Hammer SpVg ist Preußen Münster II in die Abstiegsrunde gestartet. Die Gäste formierten sich dabei extrem tief und machten den Jungadlern das Leben schwer. Möglicherweise wird das Spiel in den kommenden Wochen häufiger so aussehen.

Gäste-Kapitän Julius Woitaschek, selbst ein Ex-Adlerträger, fühlte mit der Zweiten des SC Preußen Münster. „Für die ist das wie eine Niederlage“, sagte der zentrale Defensivspieler der Hammer SpVg, die mit dem 2:2 (1:1) bestens leben konnte. In der Oberliga-Abstiegsrunde verpassten die gegen eine massive Deckung viel spielstärkeren Hausherren den gewünschten Auftakt.

Ohne Regionalligaspieler angetreten, im Tor mit Veith Walde für den in Gelsenkirchen benötigten Steffen Westphal und im dritten Spiel binnen einer Woche belohnte sich die überlegene Elf nicht, obschon sie etliche Chancen dazu hatte. Sieben Monate nach dem 4:2 des SCP über die HSV in der „Normalrunde“ gab es keinen späten Siegtreffer. Wenn man so will, ging der Plan der cleveren Gäste voll auf. „Wir sind in der Lage, eine so tief stehende Elf zu dominieren“, sagte Trainer Kieran Schulze-Marmeling und betonte das Positive. „Es dauert eben, bis wir dahin kommen, nicht nur zwischen den Strafräumen gut zu sein. Unsere Leistung hätte drei Punkte verdient gehabt.“

Hamm baute auf eine Fünferkette und zwei Abfänger davor. Nach dem Motto: Sollen die Preußen mal kommen. Und die kamen gut eingestellt wie immer mit starken Individualisten am Ball, die im Kollektiv bestechen. Marius Mause, der Metermacher auf der rechten Seite, kam zum Abschluss, andere Szenen versprachen auch was. Gäste-Coach Steven Degelmann stellte um auf Viererkette und drei Sechser, um der SCP-Kreativität und den vielen Attacken die Stirn zu bieten. Dann riss ein Seitenwechsel die münsterische Kette auseinander, und der mit Glück gegen Can Pohl am Ball bleibende Yusuf Öztürk bediente den Torschützen Tobias Fuest (35.). Schnell stand es 1:1, weil der sehr umtriebige Kerem Sengün den Foulelfmeter (40.) setzte, den der Hammer Halil Dogan an Marvin Benjamins verursacht hatte.

Foto: Marius Mause (25), Kapitän, Leistungsträger und Torschütze des SC Preußen II, sprach über das erste Spiel in der Oberliga-Abstiegsrunde.



Sie haben sehr kurzfristig erfahren, gegen wen es geht. Wie empfinden Sie die Planung?

Mause: Als sehr unglücklich. Wir wussten zwei Monate vor Ende der Qualifikation nicht einmal, auf welche Spieltermine genau wir uns vorbereiten müssen. Wir sind Amateure, haben auch ein Leben neben dem Fußball sowie andere Verpflichtungen. Und wir haben ein Recht drauf, dass das berücksichtigt wird.



Wie ist Ihnen nach dem 2:2 zumute?

Mause: Schlecht. Wir haben einen Riesenaufwand betrieben und Chancen genug herausgeholt – und kommen nur zu einem Zähler. Der Gegner macht aus zwei Szenen zwei Treffer. Dass es ein Standardtor gegen uns gibt, ist bitter.



Glauben Sie, dass künftige Gegner so auftreten wie Hamm? Mause: Gut möglich, ja. Die Mannschaften kennen uns aus den ersten Duellen. Unsere Qualität ist bekannt, das Anlaufen gegen uns eben schwierig. Wir werden neue Lösungswege finden und geduldig spielen müssen. Und alles, was gegen uns kommt, konsequent wegverteidigen. ...

Bis in die Zentrale und zum Abschluss war der Weg weiterhin weit, so sehr die Preußen auch drückten. Erst Mause fand nach Doppelpass mit Tekin Gencoglu den idealen Weg und feuerte unhaltbar zum 2:1 ab (59.). Hamm wechselte dreifach und belebte sein Spiel. Aber die im Umschalten schnelleren Preußen bekamen die Szene von Francesco Di Pierro, der scheiterte (70.). Kevin Schacht versuchte es aus spitzem Winkel – das Abspiel war möglich. Die allermeisten der hohen Hereingaben der Gäste klärte Ali Cirak resolut, aber die Ecke von Anil Saraman fand den 2:2-Torschützen Yunus Cakir (75.). Als Schacht per Freistoß die Torlatte traf (88.), war die letzte Szene dahin.

SCP: Walde – Mause, ter Horst, Cirak, Sengün – Rüschenschmidt, Di Pierro (72. Frieling) – Benjamins (83. Koopmann), Pohl (58. Gencoglu), Selutin (89. Demirarslan) – Schacht