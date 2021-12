Romario Wiesweg von RW Ahlen: „Traum leben so lange wie möglich“

Er ist der Anker der Abwehr. Der stille Malocher, immer grundsolide, verlässlich und hochmotiviert. Romario Wiesweg (26), seit zwei Jahren RW Ahlens Bank im defensiven Mittelfeld, spricht im Interview über seine Preußen-Liebe, den Spaß, den Ahlen macht, und seinen Traum vom Toreschießen.

Sie haben ab der U 14 die ganze Preußen-Schule durchlaufen. Hand aufs Herz: Wenn’s schon Ahlen nicht tut, soll dann nicht wenigstens Preußen Münster aufsteigen?

Wiesweg: Ob das nicht ein zu sensibles Thema für Ahlen ist? Aber im Ernst: Natürlich hab ich zu Preußen Münster immer noch eine ganz spezielle Bindung. Ich bin da groß geworden, habe viel gelernt und tolle Menschen kennengelernt. Aber natürlich liegt mein Fokus komplett auf Ahlen. Nur meine Vergangenheit kann und will ich auch nicht leugnen.

„ »Jetzt, mit Beruf und Freundin, fühle ich mich an der Schnittstelle zwischen Profi und Amateur sehr wohl.« “ Romario Wiesweg

Sie waren schon als Kind ein Arbeitstier mit dem Ziel, Profi zu werden. Jetzt hat es ja nur so halb geklappt.

Wiesweg: Ach, ich bin ganz glücklich da, wo ich bin. Man soll seinen Kindheitstraum so lange leben wie möglich. Mir hat der Fußball in alle den Jahren so viel gegeben: die Fahrten, die Trainingslager, die Erfahrungen, Siege, Niederlagen, die Menschen. Aber klar: Je höher man kommt, desto dünner wird die Luft. Jetzt, mit Beruf und Freundin, fühle ich mich an der Schnittstelle zwischen Profi und Amateur sehr wohl.

Hat vielleicht auch damit zu tun, dass es bei RW Ahlen ganz ordentlich läuft.

Wiesweg: Bestimmt. Die Qualität ist nach dem letzten Jahr noch weiter gestiegen, auch der Charakter der Truppe stimmt, wenn ich daran denke, wie wir auch nach Rückschlägen immer wieder zurückkommen. Das macht Spaß.

Und wie funktioniert so was?

Wiesweg: Durch Trainingsleistung. Und Trotz. Und mit guter Stimmung im Team. Aber auch mit einem Trainerteam, das keine Angst hat vor deutlicher Ansprache und immer wieder den Finger in die Wunde legt.

Also am Ende doch einstellig in Ahlen?

Wiesweg: Das wäre schön. Wir sollten unsere Leistungen bestätigen und noch eine Schüppe drauflegen. Manchmal fehlt uns noch die Konsequenz oder Konstanz, bei Führung ein zweites Tor zu schießen oder einfach mal ein 1:0 dreckig über die Zeit zu bringen. Wir haben bestimmt drei, vier Punkte liegen lassen. Aber es kommt ja noch die Rückrunde . . .

„ »Ich kann auch gut zugucken, wenn unsere Offensiven da vorne zaubern.« “ Romario Wiesweg

Seit Sie aus Haltern kamen, sind Sie ja auch vom Innenverteidiger weiter auf die Sechs nach vorn gerückt. Bald schießen Sie die nötigen Tore.

Wiesweg: Ja, das war qualitativ und auch räumlich ein Schritt nach vorn (lacht). Aber Tore? Nun, ich kann auch gut zugucken, wenn unsere Offensiven da vorne zaubern. Die haben echt Qualität, und wenn die dann in der Zeitung stehen und nicht ich, hab ich damit kein Problem.

Wirklich? Träumt der grundsolide, harte Abwehrarbeiter nicht auch mal davon, Torjäger zu sein?

Wiesweg: Na ja, Torgefahr darf bei mir gerne auch mal dazukommen, ich geb’s zu. Das waren bisher nicht ganz so viele. Wenn nicht keins, äh, doch letztes Jahr in Lippstadt. Da hab ich mich gefreut. Kahlert und Lindner gehen ja bei Standards nach vorn wegen ihrer körperlichen Präsenz. Ich auch, aber eher für die Zweitbälle, die denen runterfallen. Ich muss dann ahnen, wo der runterkommt, um den Ball abzuziehen. Ok, ok, ich würde nicht Nein sagen (schmunzelt).

„ »Zuerst einmal mache ich mir über Weihnachten Gedanken, wie und wo es weitergehen soll.« “ Romario Wiesweg

Und wie ist der Ehrgeiz, vielleicht doch noch mal 3. Liga zu spielen?

Wiesweg: Ach, wissen Sie, Ich hab seit drei Jahren eine tolle Beziehung mit meiner Freundin Carla, die selbst in Dülmen Fußball spielt. Wir besuchen unsere Spiele gegenseitig, wenn es die Zeit zulässt. Ich hab einen tollen Beruf in einem Audi-Zentrum in Münster. Natürlich will man so hoch spielen, wie es geht. Aber ehrlich, ich würde das alles dafür nicht aufs Spiel setzen.

Also dann lieber mit RW Ahlen in der nächsten Saison aufsteigen?

Wiesweg: Zuerst einmal mache ich mir über Weihnachten Gedanken, wie und wo es weitergehen soll – manchmal verschieben sich die Prioritäten ja. Und wenn ich dann bleibe – was ich gerne machen würde – und wir Meister werden, hm, dann käme ich vielleicht doch noch ins Grübeln für Liga drei.