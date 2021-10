Routinier Langlitz fehlt den Preußen mehrere Wochen

Alexander Langlitz hat in dieser Saison bisher kein Glück.

Preußen Münster muss einige Wochen auf Alexander Langlitz verzichten. Das Verletzungspech findet also weiter kein Ende. Das gilt sowohl für die Mannschaft als auch für den Spieler selbst. Der 30-Jährige hatte bereits die Spieltage zwei bis fünf wegen eines Muskelfaserrisses verpasst.

Diesmal setzt ihn eine ausgekugelte Schulter außer Gefecht. Das Problem liegt auch darin, dass nach der Szene im Pokal-Spiel gegen Hertha BSC einige Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Am Donnerstag absolvierte Langlitz einen MRT-Termin, der die Befürchtungen bestätigte. Nach einer weiteren Untersuchung soll entschieden werden, ob der Allrounder operiert wird oder eine konservative Behandlung mehr Sinn hat. So oder so wird er einige Wochen zuschauen müssen. Fraglich, ob er vor der Winterpause noch mal zum Einsatz kommt.

Ähnliche Verletzung in der Vorsaison

In der vergangenen Saison hatte der Rechtsfuß eine ganz ähnliche Verletzung an der anderen Schulter erlitten.

Mit Dennis Daube (Kreuzbandriss) und Manfred Kwadwo (muskuläre Probleme) hat der SCP bereits zwei Dauerpatienten im Kader.