Roxel verliert verletzungsgeschwächt in Altenrheine

Nach drei Siegen in Folge musste der BSV Roxel in der Landesliga am Sonntag wieder eine Niederlage hinnehmen. Personell extrem gebeutelt unterlag das Team von Coach Oliver Logermann mit 1:3 beim SC Altenrheine.

Ganze 13 Spieler hatte der BSV in Altenrheine zu ersetzen, unter anderem fielen Leistungsträger wie Kai Kleine-Wilke und Christoph Lübke kurzfristig aus. „Dafür haben wir es aber gut gemacht, ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen“, sagte Coach Logermann. Altenrheine dominierte die erste Hälfte, ging auf tiefem Geläuf kurz vor der Pause durch Joel Flasse in Führung (44.). Nach der Pause fand der BSV besser ins Spiel und Florian Bussmann mit dem Ball das Tor (64.). „Ein verdienter Ausgleich“, kommentierte Logermann das 1:1. Roxel hätte in der Folge in Führung gehen können, scheiterte unter anderem zweimal am Pfosten. Erst spät lief die BSV-Elf in einen Konter und kassierte durch Vadim Schmidt das 1:2 (85.). In der Nachspielzeit entschied Dustin Göwert das Spiel zu Gunsten des Gastes (90.+2).



BSV: Hermes - Goßling, Wesberg, Ziegner, Wessels - Kottenstede, Bäumer (83. Schudzich), Bußmann, Castro, Gockel - Krasniqi (67. Kaling)