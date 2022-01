RW Ahlen auf Diät: Wieder kein Essen

Ahlen

Überraschend kommt die Entscheidung nicht, sie zeichnete sich vielmehr in den vergangen Tagen schon ab. Am Montagmittag wurde das für Mittwoch angesetzte Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga zwischen RW Ahlen und RW Essen aufgrund des unbespielbaren Rasen des Wersestadions offiziell erneut abgesagt. Ein neuer Termin für die Begegnung beider Rot-Weißen steht noch nicht fest.

