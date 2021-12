RW Ahlen bittet SV Straelen auf das künstliche Grün

Ahlen

Also doch! Was nach der Absage der Partie gegen Rot-Weiß Essen als denkbare Alternative galt, dann aber verworfen wurde, ist jetzt alternativlos. Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Ahlen bestreitet am kommenden Samstag sein letztes Heimspiel des Jahres gegen den SV Straelen auf künstlichem Grün. Dabei dürfte nicht nur der Untergrund, sondern auch die Atmosphäre anders sein.

-uwe-