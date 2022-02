RW Ahlen bleibt in Lippstadt alles schuldig

Das kann eine unerfreuliche Woche werden. In der stehen mit den Heimpartien gegen RW Essen (Mittwoch) und RW Oberhausen (Samstag) schwere Aufgaben noch an. Und der Auftakt, das 0:2 in Lippstadt, gibt keinen Grund zur Zuversicht. Nur zwei Offensivaktionen auch nicht.

Das hatten sich Andreas Zimmermann und seine Jungs so völlig anders vorgestellt. „Schließlich sind wir hergekommen, um zu gewinnen, um mit Lippstadt die Plätze zu tauschen. Und dann das,“ war der RWA-Trainer nach der Partie und dem 0:2 (0:0) in der Liebelt-Arena doch ziemlich angefressen. Verständlich. Denn seine Truppe hatte nichts von dem umgesetzt, was sich die Ahlener für diese Partie beim (Tabellen-)Nachbarn vorgenommen hatten. „Da steht es zur Pause noch 0:0, Lippstadt reißt auch nicht gerade Räume aus und meine Jungs denken wohl, das kriegen wir hier schon irgendwie über die Zeit geschaukelt“, analysierte „Zimbo“ treffend.

Doch da hatten sie wohl falsch gedacht. Denn Lippstadt kam irgendwie gedanklich frischer aus den Kabinen und mit dem ersten richtig schönen Angriff der Partie prompt und zudem bereits zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff zum 1:0 durch Sebastian Woitzyks allerdings auch sehenswerten Linksschuss. Dass es der SV-Angreifer auch mit rechts kann, bewies er in der 77. Minute, als er eine Unachtsamkeit in der Ahlener Hintermannschaft mit dem aus RWA-Sicht 0:2 bestrafte.

Chancen von Holldack und Mai sind viel zu wenig

In einem von für ein Regionalligaspiel von viel zu vielen Fehlpässen geprägten Derby hatten die Ahlener in keiner Phase den Eindruck hinterlassen, dass sie diese Begegnung mit einem Tor bereichern geschweige denn gewinnen könnten. Ein schöner Schuss Jan Holldacks (36.) und der Kopfball Sebastian Mais in der 41. Minute waren nicht nur die einzigen RWA-Offensivaktionen des ersten Durchgangs, sondern der gesamten 92 Minuten.

Ivan hinterlässt eine große Lücke

Zugute halten muss man Lindner und Co. aber auch, dass erneut wichtige Akteure fehlten. Kapitän Kevin Kahlert saß nur auf der Bank, unweit von Oktay Dal, Romario Wiesweg in Zivil, weil Gelb-gesperrt, auf der Tribüne. Dimittrios Ioannidis ist immer noch krankgeschrieben. Vor allem aber vermisste man vorne Top-Torjäger Andreas Ivan. Und der wird auch weiterhin fehlen - muskuläre Probleme.

„ »Wir müssen an der Einstellung arbeiten« “

Mittwoch geht es schon weiter. Wahrscheinlich wieder ohne Kahlert. Dann kommt Spitzenreiter RW Essen ins Wersestadion (19 Uhr), Samstag RW Oberhausen. „Wir werden jetzt die Fehler von heute analysieren und müssen auf jeden Fall an der Einstellung arbeiten. Spielen wir so wie heute, wird es gegen RWE und RWO noch schwerer als sowieso schon“, erklärte Andreas Zimmermann.

SV Lippstadt: Balkenhoff – Steringer, Schubert , Evers, Lütbers, Henneke (74. Mika), Matter (84. Möller), Karimani (87. Vogler), Maiella (79. Halbauer), Schlüsselburg, Woitzyk.

RW Ahlen: Haar – Francis (65. Skrijeli), Eickhoff, Lindner, Marino (58. Dal) – Twardzik ((80. Gueye), Mamoutovic, Pihl, Marzullo – Mai, Holldack