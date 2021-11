RW Ahlen erleidet Totalschaden am Lotter Autobahnkreuz

Am Ende war es für Rot-Weiß Ahlen eine Abfuhr am Autobahnkreuz. Nach zwei Erfolge sorgte das 1:4 bei den Sportfreunden Lotte für einen Dämpfer. Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen.

Nichts ist es aus dem dritten Streich und eben dem dritten Sieg in Folge geworden. Zwar fielen wie im letzten Auswärtsspiel fünf Treffer – und auch mit vier auf der einen sowie einem auf der anderen Seite waren sie gleich verteilt. Dieses Mal nur mit 1:4 (1:2) zum Nachsehen von Rot-Weißen Ahlen als Gast der Sportfreunde Lotte. Denn der Regionalligist erlitt einen sportlichen Totalschaden am Autobahnkreuz. So ganz nebenbei revanchierten sich die Gastgeber erfolgreich für die Niederlage im Westfalenpokal.

„Die Analyse zum Spiel ist heute einfach. Wir sind hierher gekommen, um etwas mitzunehmen. Wir wussten aber auch, dass Lotte angeschlagen ist. Und angeschlagene Boxer sind gefährlich! Es war klar, dass Lotte mit Schaum vor dem Mund aus der Kabine kommt, um die Wende zu schaffen“, sah RW-Trainer Andreas Zimmermann seine Befürchtungen bestätigt, ehe er einräumte: „Wir fangen dieses Spiel genauso an wie wir es wollten, haben sehr gute Chancen gehabt in der Anfangsphase. Dann gelingt uns das 1:0 und dann dachten meine Spieler wohl, jetzt brauchen wir nichts mehr zu machen.“

Marzullos Führungstreffer macht Hoffnung

Gianluca Marzullo hatte eine dominante Ahlener Anfangsphase mit einem feinen Heber (20.) zur Führung abgeschlossen. Fast im Gegenzug schon steppt Lottes Determann zwischen Oktay Dal und Bennet Eickhoff hindurch und macht den Ausgleich (22.), und in der 27. Minute der Anfang vom Ende: Daniel Szczepankiewicz hält noch im Gewühle gegen Determann, aber Stettin staubt den Ball zum 2:1 ab.

Zimmermann handelte in der Pause, brachte Mike Pihl auf links, setzte Patrick Twardzik statt Kevin Kahlert in die Innenverteidigung, dafür Ioannidis auf die Sechs.

Gegentore fallen zu einfach

„In der Halbzeit wurden noch mal alle wach gerüttelt, versucht zu wechseln. Dann bekommen wir das 1:3 in der 47. Minute auch zu einfach. Es folgte das 1:4 ohne Absprache in der Innenverteidigung. Unter dem Motto: Nimm du ihn ich hab ihn sicher! Bei so einem Spiel passt dann auch noch der verschossene Elfmeter genau ins Bild. Ich sehe es aber immer so, als Mannschaft und Verein sind wir wie ein Buch. Immer verschiedene Kapitel. Und heute war es das Kapitel: Wie mache ich am besten den Gegner stark. Für den traf Cedric Euschen (48. und 83.). In Minute 89 hatte Terence Groothusen per Foulelfmeter – Mike Pihl war am Trikot gehalten worden – eine Ergebniskorrektur verpasst.

„ »Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns zu schütteln und mit uns hart ins Gericht gehen« “ RW-Trainer Andreas Zimmermann

Zimmermann vergaß auch nach der Niederlage nicht den Anhang, bedankte sich bei den Fans und wagte einen Blick voraus: „Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns zu schütteln und mit uns hart ins Gericht gehen. Dann geht es weiter. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen.“