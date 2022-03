RW Ahlen fällt gegen Fortuna Köln zu wenig ein

Das war nicht viel! Sogar zu wenig, um Fortuna Köln in Bedrängnis zu bringen. Dabei schmerzt, dass sich die Rheinländer nicht als überlegene Mannschaft präsentierten. Dass ein Ahlener beim entscheidenden Treffer auch noch Spalier stand, kam hinzu.

Stand zum ersten Mal wieder in der Startelf und hatte die erste Chance: Andreas Ivan (l.), der aber zur Pause in der Kabine blieb.

Wer zu spät kam, verpasste nichts. Wer das Stadion nach dem 0:1 (0:0) von Rot-Weiß Ahlen gegen Fortuna Köln früher verließ auch nicht. Zwischendrin wurde in einem chancenarmen Spiel wenig geboten. Dabei hätte es aus Sicht der Hausherren gar nicht so viel benötigt, erinnerten die Rheinländer nicht wirklich an ein Top-Team der Regionalliga.