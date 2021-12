RW Ahlen fängt stark an und lässt beim 2:4 dann aber nach

Fußball-Regionalligist RW Ahlen hat im letzten Spiel vor der Winterpause eine klare 2:4 (0:3)-Niederlage beim Wuppertaler SV kassiert. Dabei war der Start durchaus vielversprechend.

Denn es waren die Gäste, die beim Aufstiegsanwärter Wuppertaler SV die ersten Akzente setzten. In der 27. Minute schloss Dimitrios Ioannidis einen guten Konter ab, WSV-Torwart Sebastian Patzler klärte im Nachfassen zur Ecke. In deren Anschluss dribbelte Ivan in den Strafraum, bei seinem Schuss war jedoch ein Wuppertaler Fuß dazwischen.

Rot-Weißen werden kalt erwischt

Es ließ sich gut an für die mutigen Rot-Weißen, die dann jedoch kalt erwischt wurden. Die zehnte Minute: Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde von Ahlen zunächst per Kopf geklärt. Doch der Ball wurde noch einmal scharf hereingebracht und landete vor den Füßen von Durim Berisha, der sich diese Chance nicht entgehen ließ und zum 1:0 vollendete.

Die ersten „Spitzenreiter“-Gesänge der Wuppertaler Fans waren gerade erst verhallt, da legte der Favorit nach. In der 17. Minute schloss Roman Prokoph einen starken Angriff mit einem Schuss ab, der an die Unterlatte flog – und von dort aus auch über die Linie? Die protestierenden Ahlener sagten Nein, Schiedsrichter Marco Goldmann Ja – also stand es 2:0.

Ex-Ahlener Backszat trifft zum 0:3

RWA musste nun aufpassen, nicht überrollt zu werden, doch nach einer kurzen Schwächephase fing sich Ahlen wieder. Und trotzdem musste das Team von Andreas Zimmermann kurz vor der Halbzeit auch noch das 3:0 durch den früheren Ahlener Felix Backszat hinnehmen. So viel hatte Rot-Weiß gar nicht falsch gemacht - und trotzdem war das Spiel schon entschieden. Oder etwa nicht?

Wenn es bei irgendwem noch leichte Zweifel am Wuppertaler Heimsieg gegeben haben sollte, wurden diese kurz nach der Halbzeit endgültig beseitigt: Prokoph erzielte in der 48. Minute seinen zweiten Treffer – und erneut wurde es dem Stürmer von Ahlener Seite viel zu einfach gemacht.

Mamutovic sorgt für Hoffnungsschimmer

Rot-Weiß war damit geschlagen, das 4:1 durch David Mamutovic (55.) war kein Hoffnungsschimmer, sondern nur ein kleines Trostpflaster. Wobei Ahlen jetzt im Anschluss schon noch den einen oder anderen Vorstoß wagte, das Resultat etwas erträglicher zu gestalten.

Dass RWA jetzt mehr Anteile und Ballbesitz hatte, lag aber auch daran, dass es Wuppertal mit der klaren Führung im Rücken etwas gemächlicher angehen ließ. Doch wenn das Team von Björn Mehnert zwischendurch das Tempo wieder anzog, wurde es meistens auch direkt wieder gefährlich. Mittlerweile war übrigens auch die Tabellenführung für Wuppertal dahin, da RW Essen und Preußen Münster ebenfalls in Führung gegangen waren.

Marzullo setzt den Schlusspunkt

Immerhin: Den Schlusspunkt unter diese insgesamt doch einseitige Partie vor 1472 Zuschauern im altehrwürdigen Stadion am Zoo setzte RW Ahlen: Der eingewechselte Stürmer Gianluca Marzullo traf kurz vor dem Schlusspfiff nach einer Ecke per Kopf noch zum 4:2.

„ »Wir stehen acht Punkte über dem Strich« “ Ein zufriedener Trainer Andreas Zimmermann

Dieses Tor hätte Ahlens Trainer Andreas Zimmermann aber gar nicht benötigt, um ein versöhnliches Fazit zu ziehen: „Das tut heute weh, gar keine Frage. Aber wir stehen jetzt acht Punkte über dem Strich, daran müssen wir uns als RW Ahlen orientieren.“