RW Ahlen freut sich auf Halbfinale in Rödinghausen

Nur ein kleines Ablenkungsmanöver im nervenaufreibenden Abstiegskampf oder die Gelegenheit für den fälligen Brustlöser? Wenn RW Ahlen am Mittwochabend beim SV Rödinghausen das Halbfinale im Westfalenpokal bestreitet, geht es auch um eine Motivationsspritze für das Regionalliga-Finale.

Noch ein Jahr weiter: Gianluca Marzullo (vorn) hat seinen Vertrag bei RW Ahlen schon so gut wie sicher verlängert. Aber zuerst steht heute das Pokalhalbfinale beim SV Rödinghausen an. Gleichzeitig spielen Münster und Verl.

So schlecht kann es RW Ahlen wohl nicht gehen. „Für jeden, der mitkommt, für jeden Bus“, verspricht Trainer Andreas Zimmermann in einem Video zusammen mit der Mannschaft „fünf Kisten Bier von uns!“

Das könnte sich läppern mit den Kosten, wenn die Ahlener Fans heute (19.30 Uhr) in Massen das Wiehenstadion entern. Schnell ist die Pokalprämie für so ein Halbfinale dann verballert.

Aber im Ernst – der Manager hat hat natürlich ganz andere Vorstellungen: „Klar, die Spieler wollen den sportlichen Erfolg, aber auch uns hilft jeder Cent bei der Kaderplanung“, will Joachim Krug sicherlich nicht alle Einnahmen bei der Tanke unterwegs in Bier umsetzen.

In Rödinghausen nur Außenseiter

Zumal ein Sieg im Semifinale gegen den starken Klassenkameraden SV Rödinghausen noch lange nicht abgemacht ist. Zwar hat man in der Saison schon beim aktuell Liga-Siebten gewonnen (1:0), aber wie oft geht das gut? „Wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir da jedes Mal Erfolg haben“, spielt Krug wie so oft die Rolle des Mahners und Warners. „Wir sind klarer Außenseiter, Rödinghausen ist uns relativ deutlich überlegen“, räumt der Sportliche Leiter seinem Club die kleinsten Chancen von allen vier Halbfinalisten ein, was man bei Preußen Münster und dem SC Verl ja verstehen kann. Aber Rödinghausen?

Nun ja, immerhin fehlen weiterhin Eickhoff, Zuhs, Ioannides, Hecker und Pihl, Ivan ist gerade mal bei 50 Prozent, und wie fit Holldack ist, stellt sich erst am Mittwoch heraus. „Das ist eng auf Kante gestrickt“, sagt Krug, der – bei aller Liebe – klare Prioritäten setzt. „Was hilft uns die DHB-Hauptrunde, wenn wir nächste Saison Oberliga spielen?“

Zuletzt 2016 im Finale

Aber auch der Traditions-Zweifler in den rotweißen Reihen würde die nächste Finalteilnahme nach 2016 (0:3 gegen Wattenscheid) genießen können. Selbst, wenn das dann noch mehr kosten würde als fünf Kisten für jeden Ahlener Mitreisenden und jeden Bus. „Pokal wäre schon toll. Aber nur als Zugabe“, lässt sich der strenge Herr Krug erweichen.

Nicht nur das Image kann mit einem prestigeträchtigen Erfolg poliert werden. „Wenn wir die Leistung wie beim letzten 1:0 noch einmal abrufen, dann wird es auch für Rödinghausen schwer, uns zu schlagen“, ist Zimmermann wie immer Optimist. Und Joachim Krug, so ganz heimlich, eigentlich auch. „Die Spieler werden sich sicher nichts davon annehmen, was der blöde Krug sagt“, lächelt er weise und ist sicher: „Die werden einfach wieder alles raushauen.“ Irgendwie muss man die ganzen drohenden Lokalrunden ja wieder reinholen.