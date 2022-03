RW Ahlen hilft beim 1:6 kräftig mit

Köln/Ahlen

Das halbe Dutzend wr wieder voll. Zum zweiten Mal in dieser Saison gegen den 1. FC Köln. Nach dem 2:6 in Ahlen kassierten die Rot-Weißen nun ein 1:6. So richtig erklären konnte das nach der Pleite niemand im Lager der Gäste. Vielmehr war man bemüht, den 90 Minuten Positives abzugewinnen.

Von Jörg Staubach