RW Ahlen holt Vize-Weltmeister Kevin Harr

Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Ahlen ist in Sachen Neuverpflichtung noch einmal aktiv geworen und konnte am Donnerstag Torhüter Kevin Harr unter Vertrag nehmen. Der 21-jährige war zuvor vereinslos und spielte davor beim Zweiligisten Erzgebirge Aue. Dort kam Harr zwar zu Kadernominierungen, aber zu keinem Einsatz in der 2. Bundesliga. Der neue Keeper macht aus dem bisherigen Gespann mit Martin Velichkov und Daniel Szczepankiewicz künftig ein Trio. Darüber hinaus zählt auch Yusuf Temin aus der U 19 zum Kadfer der Rot-Weißen.

Der Torhüter mit südkoreanischen Wurzeln wurde in den Jugendmannschaften des VfB Stuttgart und des Hamburger SV ausgebildet. Je zwei Länderspiele bestritt er für die U20- und die U21-Junioren von Südkorea. Darüber hinaus ist der junge Schlussmann mit der U20 bei der Weltmeisterschaft in Polen mit seinem Land Vizeweltmeister geworden.

Bei diesem Turnier ist übrigens Erling Haaland (BVB) seinerzeit Torschützenkönig geworden.